Salmonella nelle uova “Aurora”, disposto il ritiro dal mercato. Lo ha annunciato il ministero della Salute con un avviso pubblicato sul sito ufficiale. La data di pubblicazione dell’allerta è quella del 10 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 9 novembre 2022. Un altro ritiro dal mercato per prodotti di largo consumo.

Recentemente era capitato con il Gianduiotto e il Cremino Pernigotti e con la Mortadella supergigante a tranci di Veroni. Nel primo caso si è trattato di un richiamo a scopo precauzionale per la possibile presenza di corpi estranei, più precisamente una contaminazione da larve di insetti. Nel secondo caso, invece, sono stati ritirati diversi lotti a causa di un rischio microbiologico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio l’ultimo avviso.

I lotti delle uova segnalati con rischio salmonella

Questi sono i lotti segnalati. 22420650AVI: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 novembre 2022; 22420655AVI: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 novembre 2022; 22430669AVI: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 novembre 2022; 22440674AVI: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 23 novembre 2022; 22420634AVI: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2022.

Diversi lotti delle uova Copav di Aurora sono stati ritirati per rischio microbiologico. Sono interessate in particolare le uova fresche L e XL. L’avviso recita: “Il richiamo delle uova è stato disposto per una positività per salmonella enteritidis rilevata a seguito di un campionamento ufficiale sulle feci delle galline ovaiole eseguito da ASUR Area Vasta 2 il 27 ottobre e confermato il 5 novembre scorso”.

Nelle avvertenze si legge che “i clienti che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione sono pregati di non consumare il prodotto e di riportare le confezioni presso il punto vendita di acquisto. La Salmonella enteritidis è un batterio Gram-negativo. Come sintomi può provocare gastroenterite con nausea, dolori addominali, diarrea acquosa (raramente con muco e sangue), vomito e febbre. I sintomi iniziano di solito 12-48 ore dopo l’ingestione degli alimenti contaminati. Possibili anche febbre enterica con forte abbattimento, setticemia e artrite.

