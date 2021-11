Travolto da un’auto mentre era in sella alla sua moto: Luigi, 28 anni, lascia 2 figli

Un terribile incidente nelle prime ore di sabato ha spezzato la vita del 28enne Luigi D’Urso. È successo a Salerno, poco dopo le 2 di notte. A quanto si apprende l’uomo e padre di 2 bambini stava tornando a casa dopo aver terminato di lavorare all’interno del ristorante ‘Nonna Maria’ molto famoso ed apprezzato in città. Ancora da chiarire la dinamica. A quanto si apprende però Luigi si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo corso Garibaldi.



All’altezza di quello che era l’ex Tribunale di Salerno è stato investito da un’automobile che proveniva da una strada laterale. L’impatto è stato devastante. Nonostante il tempestivo intervento, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Luigi D’Urso, sbalzato dallo scooter e caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Luigi D’urso, fermato l’uomo che l’ha travolto



Nelle ore scorse, riportano i media locali, sull’incidente che ha portato alla morte Luigi D’Urso c’è stata una svolta. A quanto si apprende è stato stato messo agli arresti domiciliari infatti il giovane che guidava l’auto che ha travolto la moto su cui viaggiava Luigi d’Urso. L’accusa per lui è di omicidio stradale. Intanto monta la polemica in città.







“I semafori accesi di notte a questi incroci no vero?.. E poi li vediamo accessi in zone del lungomare altezza hotel Salerno do notte dove nun servono ad un c… Poveri noi… Condoglianze alla famiglia di Luigi D’urso”. E ancora: “Pure all’incrocio vicino alle Poste, chi scende per pigliare il Lungomare A la precedenza arrivi all’incrocio li devi stare attento che non voli da qualche parte nessuna rispetta la linea bianca”.



“L’ennesimo scontro, un’altra tragedia in un incrocio del quale – seppure in presenza di impianto semaforico scrive un quotidiano locale– la definitiva regolamentazione del traffico sembra essere un’opera di ingegno ardua. Quasi quanto la missione su Marte. Intanto, Salerno piange un altro suo figlio morto”. La data dei funerali di Luigi D’Urso non è ancora stata fissata.