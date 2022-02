Un dolore immenso ha colpito due comunità, che ora piangono a dirotto la sua scomparsa. Sabrina Vendraminetto ha provato in tutti i modi a restare viva, ma la malattia che la attanagliava da diversi anni si è rivelata troppo forte nell’ultimo periodo e il suo corpo ha ceduto. Il cuore ha infatti smesso di battere e se n’è andata per sempre a 49 anni. Tutti la ricordano soprattutto per il suo sorriso smagliante, che illuminava le giornate della sua famiglia e anche di tutti coloro che la conoscevano.

Sabrina Vendraminetto ha lasciato tutti più soli e in particolare suo marito Piergiorgio e la figlia Carolina, che aveva undici anni. Era nata precisamente nella frazione di Musile di Piave, Croce, in provincia di Venezia. Ma da tanto tempo la sua vita era nella città di Treviso, dove viveva con i suoi familiari più stretti. Distrutti dal dolore anche la mamma Maria, la sorella Daniela e i suoi due fratelli Corrado e Fabrizio. Tutti hanno sperato in un miracolo, ma purtroppo l’epilogo peggiore è arrivato.

La sfortunata Sabrina Vendraminetto, dopo essersi diplomata all’istituto scolastico ‘Alberti’ di San Donà di Piave, aveva deciso di iniziare a lavorare ed era stata assunta all’interno di un’azienda di abbigliamento. Purtroppo questo grave male non l’ha mai abbandonata del tutto e ora è arrivata la sua dipartita. Nella giornata del 4 febbraio ha avuto luogo il rosario in suffragio nella chiesa di Croce, mentre sabato 5 febbraio i funerali all’interno della basilica di Santa Maria Maggiore a Treviso, a partire dalle 11.30.





La madre di Sabrina Vendraminetto, la signora Maria, ha scritto questo ultimo messaggio in memoria della figlia che non c’è più: “Ti manderà un bacio con il vento e so che sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò lì”. Suo marito lo aveva conosciuto grazie al lavoro, infatti è un manager operante nel settore tessile. Vivevano nel quartiere trevigiano di Madona Grande. Un dolore indescrivibile per parenti e amici, che non hanno potuto fare nulla per aiutarla, essendo stata sconfitta da un cancro incurabile.

Tutti i familiari di Sabrina Vendraminetto hanno anche voluto ringraziare pubblicamente i medici e gli infermieri del Centro di Riferimento Oncologico (Cro) di Aviano per aver permesso delle cure palliative alla 49enne, la quale ha almeno potuto soffrire di meno nei suoi ultimi giorni di vita. Ora per la famiglia è atteso il momento più difficile con l’ultimo saluto.