Incidente stradale mercoledì in via Gioiosa Marea, dove un 14enne che aveva rubato il Suv al padre si è schiantato contro il muro di cinta dell’Hotel Corallo, uno dei più esclusivi di Fregene. Lo schianto è avvenuto nella località balneare a pochi chilometri da Roma e il video è finito sul web. Fortunatamente il ragazzo è rimasto solo contuso, ma quella che forse per lui è stata solo una bravata poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.

Il 14enne si è impossessato delle chiavi dell’auto del padre, un grosso suv e il tutto è stato filmato e pubblicato su Instagram. nel video si vedono gli ultimi istanti della “bravata” e a bordo il ragazzi non sarebbe stato solo. Come riporta Today le immagini girate alle 4:30 del mattino si vede un giovane provare la potenza del motore del suv Mercedes vantandosi di poter “spingere” fino a 100 chilometri orari. Il grosso suv passa lungo vie strette di quella che sembra essere proprio Fregene, la famosa località balneare alle porte della Capitale.

Incidente a Fregene, 14enne ruba il suv del padre e si schianta

E l’auto sembra passare in una zona dove vige un limite di velocità di 30 chilometri orari, nei pressi dell’hotel in via Gioiosa Marea a Fregene dove è stata poi trovata l’autovettura finita contro il muro di cinta. Nel filmato infatti viene mostrata la sterzata a tutta velocità all’interno di un parcheggio e lo schianto contro il muretto.

Il giovane alla guida del potente suv è rimasto solo contuso ed è stato trasportato in ospedale per curare lievi ferite. Il quattordicenne, in quanto minorenne, è stato deferito all’autorità giudiziaria mentre il padre sarà chiamato non solo a risarcire i danni all’albergo e anche a rispondere del mancato controllo del figlio.

A bordo del suv Mercedesz c’erano anche alcuni amici del ragazzo, ma all’arrivo dei carabinieri si erano già dileguati. Nel video caricato su Instagram si sente il giovane commentare “Una piotta così, frà” e vantarsi di poter raggiungere in pochi secondi i cento chilometri all’ora. Come detto, poco dopo il 14enne ha perso il controllo dell’auto e si è andato a schiantare contro il muretto di cinta dell’albergo.