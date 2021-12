Schianto frontale sulla statale, pesante il bilancio: 2 morti. Soccorsi inutili

Rovigo, tragedia sulla strada. Non si commenta lo scontro frontale avvenuto lungo la Romea. Un bilancio drammatico in seguito al grave incidente tra un Suv Jeep Compass bianco contro una Alfa Romeo Gt grigia. Non appena scattato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei carabinieri e dei vigili del fuoco, oltre ai soccorsi sanitari.

Sulla Romea è solito trovare colonne di macchine, ma questa volta il traffico pare abba spinto al conducente del Suv ad azzardare un sorpasso. Una manovra che però gli è costata la vita. Il veicolo, infatti, per superare la lunga coda di macchina, si è schiantato contro un secondo mezzo che viaggiava in senso opposto, da Venezia a Chioggia.

Come riportato su Il Corriere della Sera, alla guida del Suv, un 41enne originario di Ascoli Piceno, Sul secondo veicolo, una Alfa Romeo Gt grigia, un uomo di 51 anni, Carlo Cavalieri, e una donna di 48, Concetta Biliardi, entrambi siciliani di Gela. Secondo scontro, dunque. Infatti carabinieri e vigili del fuoco erano intervenuti solo 10 minuti prima per una fuoriuscita autonoma.





Il traffico era rallentato proprio per un precedente tamponamento. I due siciliani a bordo dell’Alfa Romeo, purtroppo, sono stati dichiarati deceduti sul colpo, mentre il 41enne ha riportato solo qualche ferita. Per il conducente del Suv, il primo immediato controllo con l’etilometro, con esito negativo.

Per lo stesso sono state previste ulteriori analisi, come il controllo alcolimetrico e tossicologico. L’uomo, per questo, è stato trasferito presso la struttura ospedaliera più vicina per procedere con gli accertamenti sul caso.