Rosario, fine delle speranze: trovato morto dopo ore d’angoscia. Aveva 34 anni

Scomparsa di Rosario Manuguerra, la scoperta choc. Del 34enne nessuna traccia da giovedì mattina, ovvero da quando Rosario era stato visto uscire da casa. Nessuno avrebbe mai potuto pensare che da quel momento in poi le ricerche avrebbero proseguito senza sosta per due lunghi giorni. E dopo 48 ore trascorse dalla scomparsa, la conferma choc nel bosco.

Rosario Manuguerra trovato morto nel bosco di Gabara a San Cataldo. Il cadavere è stato trovato dai carabinieri. Da quando Rosario era scomparso, i familiari non hanno mai perso la speranza di poterlo riabbracciare. Da loro, l’allarme della scomparsa del 34enne, uscito di casa senza farvi più ritorno.

Leggi anche: Tragedia dell’aria, aereo si schianta sulla montagna: ci sono vittime





Rosario Manuguerra trovato morto nel bosco di di Gabara a San Cataldo

Un’intera comunità sotto choc quella di San Cataldo, comune della provincia di Caltanissetta, non appena appresa la notizia della scomparsa del giovane, stimato e ben voluto da tutti. L’ultima posizione del 34enne è stata intercettata tramite una cella dello smartphone di Rosario. E da quel piccolo indizio, i carabinieri hanno proseguito le ricerche nell’area.

Purtroppo a distanza di ore, i carabinieri sono risaliti al luogo del ritrovamento. Tutti speravano in un lieto fine, ma purtroppo a essere ritrovato è stato il corpo privo di vita di Rosario, che indossava gli stessi abiti della mattna della scomparsa, pantaloni azzurri e felpa grigia.

“Ci stringiamo al dolore della famiglia Manuguerra per la tragica scomparsa di Rosario. Per tutta la giornata di domani rispetteremo un giorno di silenzio sul gruppo”, si legge sul pagina Facebook San Cataldo Ripartiamo insieme.

“È stato trovato, purtroppo, morto. Rosario Manuguerra, ci riferisce una fonte qualificata, si sarebbe impiccato dentro il bosco di Gabbara a San Cataldo”, si legge su La Voce del Nisseno. In corso i dovuti accertamenti sul caso per confermare o meno le cause del decesso.