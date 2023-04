“Sono arrivati i carabinieri”. Donato De Caprio, la scoperta choc dopo l’omicidio della mamma di ‘con mollica o senza’

Rosa Gigante, 73enne incensurata e residente in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere napoletano di Pianura, è stata uccisa martedì 18 aprile. La donna era la mamma del salumiere star dei social Donato de Caprio diventato famoso facendo panini “con mollica o senza”. Stefania Russolillo di 47 anni ha confessato l’omicidio avvenuto nella giornata di martedì 18 aprile e da allora si trova in carcere.

“Mi rubava le bollette”, la ‘giustificazione’ che la donna ha dato per l’omicidio di Rosa Gigante. La donna era convinta che la vicina le rubasse le bollette e altra corrispondenza e per questo l’aveva invitata in casa per un chiarimento, come ha spiegato al pm Maurizio De Marco durante l’interrogatorio. La presunta assassina ha però insistito di esser stata aggredita per prima e a quel punto di essersi difesa.

Rosa Gigante, occupata la casa della presunta omicida della mamma del Tiktoker

L’avvocato dell’accusata ha evidenziato come sul volto della sua assistita ci siano delle escoriazioni, conseguenza della lite. Sul corpo di Rosa Gigante, invece, sono stati riscontrate bruciature di primo, secondo e terzo grado e segni di strangolamento. La vittima era la madre del popolare salumiere Donato De Caprio, diventato una celebrità su TikTok. Donati ha un grosso seguito sui social grazie ai suoi panini preparati nella bottega della Pignasecca, con il tormentone finale “con mollica o senza?”.

Mentre la donna accusata dell’omicidio di Rosa Gigante si trova in carcere, la sua casa è stata occupata da una donna con un bambino di due anni. Come riporta il quotidiano Open, dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la casa sarebbe stata occupata abusivamente da una donna e da suo figlio di quasi 2 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Intanto la polizia è ancora a lavoro per chiarire i dettagli dell’omicidio di Rosa Gigante. Il movente, secondo quanto ha raccontato Stefania Russolillo, è il furto della posta e altri dispetti. Come detto, sul corpo della vittima sono stati riscontrate delle bruciature primo, secondo e terzo grado e segni di strangolamento, avvenuto con tutta probabilità con un tubicino di gomma dell’aerosol.