Romina Gazzetto, 49enne di Grantorto sposata e madre di quattro figli è morta durante un esame all’ospedale di Cittadella, in provincia di Padova in Veneto. La donna era molto conosciuta in città perché gestiva una ditta di scavi insieme al marito e aveva fatto anche la catechista.

Come riporta “Il Mattino di Padova” Romina Gazzetto si trovava in ospedale a Cittadella, dove era stata ricoverata dopo aver avuto dei dolori al petto. Su consiglio del suo medico curante, dopo una visita accurata, la donna era stata ricoverata in ospedale un esame al cuore.

Purtroppo, proprio durante l’esame, una coronografia, qualcosa è andato storto: le sue condizioni sono repentinamente peggiorate, e nonostante tutti gli sforzi dei medici per tentare di rianimarla, per Romina Gazzetto non c’è stato niente da fare ed è stato constatato il decesso.





“Romina era una persona semplice, viveva per la famiglia e soprattutto per i figli e dava una mano nell’azienda del marito che opera nel settore edile – racconta il fratello Moreno al Gazzettino – Non aveva una situazione clinica tale da dover prestare attenzione a qualche cosa in particolare. Era una donatrice dell’Avis, quindi particolarmente sotto controllo, e lo scorso dicembre aveva donato. Proprio perché non si sentiva bene, si era subito attivata per i controlli medici, mai nessuno si aspettava quello che è successo, proprio no”.

Romina Gazzetto lascia il marito Valentino Mezzalira, i quattro giovani figli, Alberto, Pietro e i gemelli Vittorio e Gloria, rispettivamente di 19, 17 e 14 anni, la mamma Ermida, i fratelli Moreno e Romeo e la suocera Laura. Secondo quanto riferito dall’Ulss 6 Euganea al quotidiano Mattino di Padova sembra che Romina Gazzetto soffrisse di una patologia cardiovascolare pregressa di cui non era a conoscenza.