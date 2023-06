Lutto per Romano Prodi. Appena ieri il presidente era intervenuto per commentate la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto”, aveva detto. Oggi la notizia del terribile lutto che ha colpito la sua famiglia.

“Con enorme dolore”, il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, “all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni“. Una notizia terribile per la famiglia del politico, economista e dirigente d’azienda italiano.

Romano Prodi, morta la moglie Flavia Franzoni: aveva 76 anni

La notizia della scomparsa di Flavia Franzoni è stata diffusa con un comunicato dell’ufficio stampa di Romano Prodi. Come si legge sui quotidiani, la signora Prodi aveva 76 anni, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna.

Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo. Nel 2005 ha scritto con il marito Romano Prodi il libro “Insieme” che si è aggiudicato il premio speciale alla Capri-San Michele. Si tratta della più importante rassegna in ambito cattolico per la narrativa. Flavia Franzoni sposata da 52 anni con Romano Prodi, con cui ha avuto due figli: Antonio e Giorgio. La donna è morta all’improvviso mentre si trovava in Umbria insieme alla famiglia e al marito Romano Prodi.

Nel 2014, dopo l’omicidio di Cogne, quello per cui è stata arrestata Annamaria Franzoni, accusata di aver ucciso il figlioletto Samuele Lorenzi, la moglie di Romano Prodi è stata coinvolta in una bufera social per la sua omonimia con il cognome della donna. In quell’occasione il giornalista Gianluigi Nuzzi aveva precisato: “Annamaria Franzoni non è parente di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. Cerchiamo di smetterla di alimentare balle“, aveva detto il giornalista.