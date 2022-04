Alisia muore a soli 20 anni. La serata di festa finisce in tragedia: gravissimi i due amici

Tragico incidente all’altezza di Colleferro, vicino Roma: è avvenuto intorno alle 2:30 all’altezza del civico 17, al chilometro 49 della Casilina. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente: pare che l’auto – una Bmw – abbia perso il controllo per causa ancora da accertare. Alla guida c’era un ragazzo di 21 anni. Con lui in auto, altre due ragazze. Una di loro ha perso la vita: sul posto, oltre al personale del 118, anche la polizia, la polizia di Roma Capitale e i vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore per liberare i giovani dalle lamiere dell’auto.

La vittima dell’incidente si chiamava Alisia Mastrodonato, 20 anni, originaria di Colleferro e risiedeva a Valmontone. I vigli del fuoco intervenuti hanno estratto dalle lamiere tre ragazzi ventenni, due trasportati in ospedale in gravi condizioni dal personale sanitario in codice rosso e una ragazza purtroppo deceduta. Sul posto anche la polizia per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica del drammatico incidente.





Davvero terribile l’incidente che ha coinvolto questi tre ragazzi: il bilancio è pesante e parla di un morto e due feriti. Ancora sono da accertare le cause che hanno portato la Bmw a perdere il controllo. All’interno dell’automobile c’erano tre persone: due sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni e in codice rosso, l’altra – Alisia Mastrodonato di 20 anni, ha perso la vita. Sul posto per ore hanno lavorato i vigili del fuoco nel tentativo di liberare dalle lamiere i ragazzi.

Un altro terribile incidente a Levone nel torinese, lungo la provinciale 23. Per cause ancora da accertare una Fiat Panda e una Wrangler Rubicon si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della Panda, Gianfranco Fiore, 53 anni, ex consigliere comunale a Rocca Canavese, già segretario della Lega di Ciriè e delle Valli di Lanzo. Il conducente del Wrangler, condotta da un uomo classe 1964, ricoverato all’ospedale Cto di Torino, è fuori pericolo: ne avrà per sessanta giorni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Torino e San Maurizio Canavese, la Croce Bianca del Canavese, l’elisoccorso del 118, l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 121 e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Venaria e della stazione di Rivara. Forti disagi sono stati registrati sulla viabilità lungo il tratto di competenza del comune di Levone.

Schianto frontale sulla provinciale, Gianfranco è morto sul colpo: soccorsi inutili