Episodio incredibile a Roma, dove è stata gettata spazzatura dappertutto in Piazza del Popolo. Un comportamento inaccettabile, che ha sconvolto gli abitanti della capitale. Le immagini stanno già facendo il giro del web e sono davvero in tanti a condannare l’accaduto. Non è la prima volta che succeda una cosa del genere e la speranza dei cittadini è che possano essere assunti drastici provvedimenti. Sono state vissute infatti ore indimenticabili, ma in senso negativo, nella piazza romana.

Dunque, Roma è stata invasa da questa spazzatura che ha coinvolto soprattutto Piazza del Popolo. E i responsabili della vicenda sono stati scoperti, sebbene occorrerà sicuramente del tempo per individuare precisamente coloro che hanno compiuto questo scempio. A dare notizia della vicenda, corredandola con diverse foto che testimoniano il degrado, è stato il sito Leggo. E precedentemente, ovvero nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre, si era verificato un altro bruttissimo gesto.

Roma, spazzatura in Piazza del Popolo: colpa dei tifosi del Betis Siviglia

La capitale Roma è stata inondata da spazzatura di ogni tipo e Piazza del Popolo ne ha fatto le spese. Tutto è iniziato già la scorsa notte, quando sono stati colpiti diversi bar a colpi di bottiglie e sono state danneggiate alcune vetrine delle attività commerciali in questione. Ma nel pomeriggio del 6 ottobre si è andato ancora più oltre, visto che è stata gettata moltissima immondizia in strada. La piazza è stata completamente sporcata e quindi oggetto di vandalismo. E la polizia teme che non tutto sia finito qui.

A rendersi artefici di questo gesto vergognoso sono stati i tifosi del Betis Siviglia. I sostenitori spagnoli si sono recati a Roma per assistere alla gara contro la formazione giallorossa, valevole per la fase a gironi dell’Europa League. Imbrattata soprattutto la parte storica della capitale e le forze dell’ordine hanno un grosso timore, ovvero che le due tifoserie possano anche venire a contatto nelle prossime. Anche perché i supporter del Betis hanno un ottimo rapporto con la tifoseria della Lazio.

In totale i tifosi del Betis Siviglia che sono arrivati a Roma per seguire la partita di calcio della loro squadra del cuore ammontano a 4mila unità. Ma in 250 erano stati coloro che avevano lanciato bottiglie contro i bar perché la birra era terminata. Per la polizia ore di grandissimo lavoro, nella speranza che non accadano episodi più gravi.