Negli ultimi anni il ‘cosplay’ è diventato popolarissimo. Grandi e piccoli appassionati di fumetti, cartoni animati, personaggi come i supereroi hanno anche in Italia a disposizione numerosi eventi a tema a cui poter partecipare. Ma di cosa si tratta? Beh, il termine ‘cosplay’ è formato dalla fusione delle parole inglesi ‘costume’ (costume) e ‘play’ (gioco). In pratica il cosplay consiste nell’indossare un costume che rappresenta un personaggio e nell’interpretarne il modo di agire.

Nel Belpaese le prime apparizioni risalgono agli anni Novanta quando all’interno delle fiere del fumetto il gruppo dei Kappa boys iniziò a promuovere il mercato dei manga, cartoni animati giapponesi. Ebbene questo è il contesto, ma chiaramente l’episodio che vi stiamo per raccontare esula da tutto ciò. Anche in questo caso c’è un uomo che indossa un costume. Ma qui non c’è goliardia, non c’è nulla da ridere o scherzare. Anzi, c’è da preoccuparsi. Siamo a Roma.





In queste ore è diventato virale un video in cui compare un uomo che, indossando i panni di uno dei personaggi di “Sailor Moon”, famoso manga degli anni ’90 esportato in tutto il mondo. L’uomo in questione ha una parrucca blu e si masturba in un parco del quartiere Parioli, a Roma. Il video, che è stato girato da un residente, risale a ieri domenica 1 maggio.

L’uomo si masturba davanti a bambini e frequentatori del parco tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, ai Parioli. Alcuni residenti della zona hanno scattato delle foto e anche girato dei video dalla finestra di un palazzo lì vicino. Nella zona sono presenti diverse scuole come la materna comunale San Pio X e l’istituto comprensivo Via Boccioni.

Alle forze dell’ordine non risultano segnalazioni o denunce. Ma chiaramente c’è grande preoccupazione. Una residente ha scritto su Facebook: “Già ero preoccupata prima, ora non ho proprio intenzione di attraversare quel parco da sola”. Come darle torto? L’uomo indossa calzettoni bianchi, gonnellina blu e una maglia bianca senza maniche. Poi la parrucca blu. Sembra il completo di Sailor Mercury.

