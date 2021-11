Nuovo incidente sul lavoro. È successo oggi a Roma poco dopo le 11. A perdere la vita è stato un uomo di 41 anni. L’immediato intervento dei soccorsi non è bastato per salvargli la vita. A quanto si apprende la tragedia si è verificata all’incrocio tra piazzale Gregorio VII e via della stazione di San Pietro. Oltre al 118 sul posto anche altri lavoratori della ditta. Il suo corpo è rimasto a lungo sull’asfalto in attesa del trasferimento in obitori.



Residente nel Comune di Fonte Nuova, secondo quanto accertato dagli agenti del Commissariato Aurelio intervenuti a Gregorio VII, il 41enne sarebbe scivolato dall’impalcatura dove stava lavorando cadendo in terra e riportando una vistosa ferita sul capo e sul volto. Sul posto, non appena capitata la tragedia, anche l’assessore del Comune di Roma alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli.

Roma, l’ultimo incidente di una lunga serie



“Non è accettabile morire per lavorare. Stiamo parlando di persone e non di numeri, di troppe persone che perdono la vita ogni giorno e dietro alle quali c’è una famiglia devastata dalla perdita. Però i numeri contano e sono inquietanti: a Roma sono morte 35 persone nei primi 9 mesi del 2021. Una realtà intollerabile che nel settore dell’edilizia assume proporzioni anche più preoccupanti”.







E ancora: “Abbiamo tutti il dovere di combattere per il diritto ad un lavoro di qualità e in sicurezza senza accettare mediazioni al ribasso. Questo sarà il mio impegno quotidiano. Alla moglie, al figlio e alla famiglia vanno le sentite condoglianze di tutta l’amministrazione di Roma”. Si tratta dell’ultimo incidente di una lunga serie. Lo scorso ottobre Fabrizio Pietropaoli è morto cadendo da un’impalcatura all’undicesimo piano di un palazzo di in viale America, zona Eur.



L’operaio era morto praticamente sul colpo. Intanto, da quanto si apprende, la Procura di Roma sta aspettando l’arrivo di una prima informativa: nelle prossime ore si potrebbe procedere con l’apertura di un fascicolo d’indagine per omicidio colposo.