Schianto al centro città: 22enne muore sul colpo. Codice rosso per tre ragazzi, tutti giovanissimi

Sangue nel centro di Roma. Un terribile incidente ha spezzato la vita di un ragazzo di 22 anni, in codice rosso tre ragazzi di 26, 25 e 24 anni che viaggiavano con lui. Gravi le loro condizioni, sono stati portati in codice rosso agli ospedali San Giovanni, San Camillo e Santo Spirito. L’incidente si è verificato poco dopo le 4 della scorsa notte: coinvolta una Mercedes Classe B, che per cause da precisare ha finito la sua corsa contro un palo della luce, ora divelto.



Sul posto sono intervenute le pattuglie del Gruppo XIII Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, ma anche quelle del Gruppo I Trevi, ora al lavoro per i servizi di viabilità, rafforzati in tutta la zona a causa delle necessarie chiusure per consentire i rilievi. Deviate le linee bus 23, 44 e 280, in forte ritardo, si legge su InfoAtac, le linee 30, 83, 170 e 781. Temporaneamente chiusa al traffico piazza dell’Emporio verso ponte Palatino.

Roma si conferma una delle città più pericolose per gli automobilisti



Da capire la dinamica dell’incidente sul quale sta cercando di fare luce la polizia di Roma Capitale. Per la città è ormai una triste consuetudine che rafforza il primato che vede nella capitale una delle città più pericolose per gli automobilisti. Stamani, 30 settembre, traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di, a causa di un incidente, all’altezza dell’uscita Laurentina al km 52,600, in carreggiata interna.







Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Roma ha visto coinvolti tre veicoli ed una persona è rimasta ferita. Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Anas segnalava code tra la Casilina e la Laurentina.



Mattinata di passione anche per gli automobilisti in coda sulla SS7 Appia in direzione di Roma, a causa di un incidente all’altezza di Frattocchie, ed in fila sulla Nettunense tra via Genio Civile e via della Campana nei due sensi di marcia, sempre per uno scontro, come comunica Astral Infomobilità.