Giorgia Anzuini e Beatrice Funariu, 22 e 20 anni, sono le due vittime dell’incidente avvenuto nella notte a Roma. L’impatto, secondo quanto si apprende, è avvenuto sulla cosiddetta “Olimpica”, all’altezza della tangenziale est nel tratto di via del Foro Italico 605, tra la Salaria la zona dell’Acquacetosa. Sul luogo dell’incidente, circa trenta minuti dopo la mezzanotte, il personale medico del 118, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale con diverse pattuglie, per le analisi scientifiche e la chiusura della strada.



Riporta il Messaggero come dalle testimonianze e dalle telecamere l’auto su cui viaggiavano le ragazze, una Citroen C3 percorreva via del Foro italico direzione San Giovanni proveniente dallo stadio Olimpico quando in prossimità di una curva ampia ha perso il controllo sbattendo al marciapiedi e carambolando nella carreggiata opposta. Qui sono andate a scontrarsi con una Alfa Romeo Stelvio con a bordo un uomo del ’67 che non è riuscito a evitare l’impatto, traportato al Gemelli, non sarebbe in pericolo di vita.





Giorgia Anzuini e Beatrice Funariu, ultimo incidente mortale di una lunga serie



Quando sono arrivati i soccorritori, le due ragazze erano purtroppo già decedute e i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per salvarle. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia sono ancora in corso. Le due giovani avrebbero perso il controllo dell'automobile a causa dell'alta velocità, ma si tratta soltanto di un'ipotesi allo stato attuale delle indagini condotte dalle forze dell'ordine.



Ieri un’altra giornata tragica sulle strade italiane. Una famiglia sterminata secondo la Gazzetta del Mezzogiorno. Le vittime viaggiavano tutte a bordo della Golf. Si tratta di padre e figlia di 18 anni, morti sul colpo, e della madre, deceduta durante il trasporto in ospedale. Da quel poco che è emerso, i tre stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata al mare quando. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente con un’altra auto che giungeva nel senso opposto di marcia.



“Purtroppo – scrive il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo – una tragedia oggi nel tardo pomeriggio sul Ponte San Francesco, strada statale a scorrimento veloce del Gargano. Tragedia che ha colpito una famiglia di Castelluccio dei Sauri. Sento con il cuore di stare vicino alla famiglia e a tutti i parenti delle vittime”.

