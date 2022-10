Tanta paura a Roma per un incendio di vaste proporzioni nei pressi della stazione Termini. Le immagini, diffuse da diversi utenti su Twitter, sono impressionanti e fanno comprendere la vastità del rogo. Lavoro enorme per i vigili del fuoco, che hanno lavorato alacremente con l’obiettivo di spegnere quanto prima le fiamme ed evitare gravi conseguenze. Da segnalare comunque diversi danni. Per un bilancio definitivo probabilmente bisognerà aspettare ancora, ma iniziano ad emergere le prime problematiche.

Com’è possibile vedere dalle foto e dai video postati in rete, nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre Roma è stata colpita da un incendio vicino la stazione Termini. Come sottolineato dal sito Fanpage, una spaventosa nube nera si è alzata in cielo ed è stata vista da diversi quartieri della città capitolina. Il punto esatto delle fiamme sarebbe stata l’entrata laterale in via Marsala della stazione ferroviaria. E le forze dell’ordine avrebbero già individuato la causa scatenante questo rogo davvero imponente.

Roma, incendio nei pressi della stazione Termini: danni e un’intossicata

Stando alle prime notizie venute fuori, dopo che Roma ha vissuto ore da incubo per l’incendio alla stazione Termini, è stato fatto un primo bilancio sull’accaduto. Oltre ai pompieri e alla polizia sia di Stato che locale, sono state inviate alcune ambulanze per soccorrere eventuali feriti. Finora è stata registrata solamente l’intossicazione di una donna, che è stata presa in carico dai sanitari del 118. Evacuato un bar presente in zona, che ha rischiato di essere travolto del tutto dalla potenza del fuoco.

E almeno dieci motorini sono stati completamente distrutti dall’incendio, che ha coinvolto soprattutto via Marsala. Fuori uso anche un bancomat, che ha preso del tutto fuoco. Lo spegnimento del rogo è avvenuto venti minuti prima delle 18. Non sono stati segnalati danneggiamenti alla stazione Termini e alle attività commerciali nelle vicinanze. L’agenzia di stampa giornalistica AdnKronos ha rivelato la possibile causa delle fiamme, ovvero la baracca di un senzatetto. Per spegnere le fiamme era anche stata chiusa al traffico via Solferino.

Incendio Roma Termini live pic.twitter.com/nxgu3L9VJl — Giuseppe Coppola (@GiCoppola_) October 7, 2022

Arrivato da poco a #Roma e non ti trovo un incendio a #Termini.

La nuvola è visibile da vari quartieri. pic.twitter.com/75A2LIp0nk — TUFKAF The User Formerly Known As FerencinoDDR (@FerencinoDS) October 7, 2022

Al momento dell’incendio, erano presenti sul posto centinaia di persone, che stavano semplicemente passeggiando o che si stavano recando nella vicinissima stazione Termini. E proprio questa gente si è armata di cellulari e ha iniziato a girare diversi filmati, che sono immediatamente diventati virali sul social network Twitter.