Roma, fiamme nella caserma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto. Un carabiniere è rimasto ferito nell’incendio divampato nella caserma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, in via di Tor di Quinto, Come scrive la testata online di Roma Nord VignaClaraBlog.it che pubblica anche le immagini aeree e un video, la caserma dei Carabinieri di viale Tor di Quinto fra uffici e comandi diversi ospita circa quattromila persone.

Ancora si indaga sulle cause che avrebbero portato allo scoppio dell’incendio. Erano le 12.25 quando le squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte sul posto nella speranza di spegnere il rogo scoppiato all’interno di un locale adibito a foresteria della caserma. Una nube di fumo nero visibile da chilometri di distanza e panico tra i militari nel vedere le fiamme alte partite da una stufetta negli alloggi dell’VIII Reggimento.

Secondo quanto apprende l’AGI, l’incendio avrebbe interessato nello specifico il piano alto della palazzina del nono reggimento dei carabinieri di Tor di Quinto, ovvero la caserma del battaglione che si occupa dell’ordine pubblico.





Non appena avvistata la colonna di fumo nero nel quartiere all’altezza del civico 119 da parte dei residenti, quindi delle alte fiamme da parte di militari presenti nella caserma, immediato l’allarme lanciato alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma. Un militare si è lanciato dalla finestra per sfuggire alle fiamme.

Sul posto, sono prontamente sopraggiunti anche i soccorritori, che hanno trasportato presso la struttura ospedaliera Sant’Andrea un carabiniere feritosi a seguito dell’incendio. Secondo quanto dichiarato dai pompieri, le condizioni di salute del carabinieri non sarebbero gravi. E come si apprende su Roma Today, sul posto anche le pattuglie della polizia locale di Roma capitale, preposte alla circolazione dei mezzi per la sicurezza tanto degli automobilisti quanto dei pedoni.