Schianto nella notte, muore un ragazzo di 17 anni. Gravi altri 4 giovanissimi che viaggiavano con lui

Gravissimo incidente nella notte tra sabato e domenica a Roma. Un ragazzo di 17 anni e morto e altri 4 sono rimasti feriti dopo che l’auto della quale erano a bordo si è cappottata finendo la sua corsa contro un albero.Il tutto sarebbe avvenuto su via di Acqua Acetosa Ostiense, circa 100 mt dopo via Camus in direzione via di Decima. L’esatta dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio dei caschi bianchi, che hanno proceduto al sequestro dell’auto.



Dai primi rilievi non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale, IX Gruppo Eur, sono intervenute in via Acqua Acetosa Ostiense. Due i passeggeri in codice rosso, uno dei quali, E. D. di 17 anni, trasportato al S. Eugenio, è poi deceduto questa mattina. Gli altri due passeggeri, di 18 anni, sono stati trasportati in codice giallo al Campus Biomedico. Per il conducente di 18 anni, anche lui trasportato al campus Biomedico per le ferite riportate, sono stati richiesti esami tossicologici e alcolemici di rito.



Quello di Roma è solo l’ultimo incidente. Ieri sera a Rezzato, un comune in provincia di Brescia., 5 ragazzi tra i 17 e i 23 anni sono morti. I giovani sono andati a finire sulla traiettoria di un pullman e per loro non c’è stato nulla da fare. Non era ancora mezzanotte quando a Rezzato, un boato si propaga in tutta la provinciale 45.







I cinque giovani sono morti sul colpo. I loro nomi erano: Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese , El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie; Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa; Natiq Salà, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17 anni. Sul pullman, dell’International Tour Caldana, operatore turistico gardesano, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine di Rezzato, si trovava soltanto il conducente.



Quest’ultimo è rimasto ferito, ma in maniera non grave. L’uomo è stato caricato su un’ambulanza in stato di shock e portato in un ospedale non meglio precisato dalle fonti. Il guidatore ha raccontato di essersi trovato davanti l’auto e di non essere riuscito ad evitarla.