“Che tragedia”. Chef Giorgio muore 24 anni, soccorsi inutili dopo il terribile incidente

Tragedia in strada. Era da poco scoccata la mezzanotte quando il giovane conducente della moto pare abbia perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro un palo della luce. Purtroppo non esce incolume Giorgio Alberto Galbiati, giovane cuoco di 24 anni residente a Guidonia.

Giorgio Alberto Galbiati morto a 24 anni sull’asfalto, nonostante siano stati immediati gli interventi dei soccorsi. Il giovane chef di appena 24 anni, noto in alcuni ristoranti romani, era alla guida della sua moto, una Honda 600. Il giovane viaggiava lungo la via Nomentana in direzione Roma.





Giorgio Alberto Galbiati morto a 24 anni. Il drammatico incidente in moto

Stando a una prima ricostruzione e per cause ancora da accertare pare che Giorgio Alberto Galbiati abbia perso il controllo della moto all’altezza del civico 509, nella zona di Tor Lupara, terminando la corsa prima contro un muretto e poi contro un lampione della pubblica illuminazione.

Per il giovane chef l’impatto è stato fatale. Infatti Giorgio Alberto è sbalzato dalla sella, cadendo sull’asfalto. Nessuna speranza per il givoane chef. I sanitari del 118 hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma le sue condizioni sono apparse gravissime sin da subito ed è stato dichiarato deceduto sul posto. Per quanto riguarda la moto, questa è stata posta sotto sequestro.

Al momento si apprende che la salma di Giorgio Alberto Galbiati sia stata trasferita all’istituto di medicina legale de La Sapienza mentre sulla dnamicha dell’incidente mortale continuano a indagare i carabinieri di Mentana coordinati dalla procura di Tivoli.

