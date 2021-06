Danni e problemi a Roma dopo la violenta bomba d’acqua che ha colpito la capitale intorno alle 12.30. Una pioggia battente proseguita, con diversa intensità, per un paio d’ore che ha trasformato le strade in fiumi causando pesanti disagi al traffico. Tra le aree più colpite quella di Roma Nord (Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano) e, in generale, tutto il quadrante Nord della città. . Sono circa 50 gli interventi effettuati finora dai vigili per la messa in sicurezza delle strade e per l’agevolazione della viabilità.



Gli interventi hanno riguardato in particolare il quadrante nord di Roma e soprattutto via Cassia e Ponte Milvio con Corso Francia trasformata in un vero e proprio ‘fiume in piena’. Un asilo è rimasto allagato. I vigili del fuoco della squadra di Prati (9/A) sono intervenuti sul posto, in via Castelnuovo di Porto n.14 (vicino Ponte Milvio), per portare via 40 bambini e 6 adulti impossibilitati ad uscire a causa di un allagamento. A quanto si apprende ora sono stati trasportati al di fuori della struttura scolastica e messi in sicurezza all’interno di un albergo nelle vicinanze.



Contattati i genitori per riprenderli. Per Roma quella di oggi è stata una giornata campale. L’allarme era stato lanciato dalla protezione civile già ieri. “Emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, lunedì 7 giugno 2021 – si leggeva sul comunicato – e per le successive 6 ore e dalla mattinata di domani e per le successive 9-12 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a moderati”.





Meteo, settimana difficile per l’Italia



Peccato che la pioggia su Roma sia arrivata sotto forma di bomba d’acqua e la città è in tilt. Pericolo anche per i fulmini. Luce verde Roma, servizio fornito in collaborazione con ACI che informa in tempo reale sulla mobilità e traffico nel territorio comunale, raccomanda prudenza alla guida e ricorda che la protezione civile ha indicato l’allerta gialla idrogeologica. La situazione sembrerebbe in via di miglioramento.



L’estate, su Roma e sul resto d’Italia, sembra destinata ad attendete. La situazione attuale è contrassegnata da numerosi fenomeni temporaleschi e da temperature spesso altalenanti. Questa situazione non certo stabile continuerà almeno per tutta la settimana. Il team de iLMeteo.it informa che l’Italia si trova inserita in una circolazione spiccatamente instabile. Per tutta la settimana le occasioni per temporali non mancheranno, soprattutto su Alpi, Prealpi e sulla dorsale appenninica.