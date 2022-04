Inferno in autostrada, tragico schianto tra più mezzi. Vigili del fuoco e 118 sul posto

Roma, incidente in autostrada per tamponamento a catena tra 9 auto. Un bilancio drammatico in seguito all’incidente avvenuto intorno alle 5.40 lungo il raccordo autostradale A24, tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini. Sarebbero 13 i feriti, di cui 3 in codice rosso. Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche le squadre dei vigili del Fuoco del Comando di Roma, il 118 e le forze dell’ordine.

Non risulta ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente, al vaglio di chi indaga le immagini della videosorveglianza che potrebbero restituire una risposta a quanto avvenuto all’alba sul tratto urbano dell’autostrada A24 a Roma. Come riferito dalle testate giornalistiche locali pare che fra le persone coinvolte vi siano anche alcuni villeggianti intenti a spostarsi fuori città.





Ciò che resta insindacabile è il bilancio pesante a causa del tamponamento a catena tra i veicoli in transito. Sarebbero 13 feriti di cui tre gravi. Immediata la corsa per il ricovero in ospedale dove restano ancora sotto osservazone dei medici.

Sul posto sono sopraggiunte le forze dell’ordine tra cui la squadra 10/A con l’ausilio del carro fiamma dei vigili del fuoco. Lunghe ed estenuanti le operazione di estrazione dei feriti dalle lamiere delle auto. Il tratto stradale è stato provvisoriamente chiuso per i rilievi del caso, fino alle 10 del mattino.

E nella stessa giornata, si registra un altro grave incidente avvenuto in Friuli lungo la statale 52 al confine tra Cavazzo Carnico (Udine) e Tolmezzo. A perdere la vita nell’incidente sono stati Massimiliano Anesi di 46 anni di Tolmezzo che viaggiava sulla station wagon, e Carlo Lunazzi e Maria Dorigo, una coppia di Tolmezzo di 74 e 71 anni a bordo dell’altra auto. Due i feriti gravi trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Dramma sulla statale: tre morti e due feriti in codice rosso