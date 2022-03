Choc in città, auto giù dal cavalcavia: morto sul colpo l’uomo alla guida

Tragedia assurda a Roma. Un uomo di appena 43 anni è precipitato da un cavalcavia ed è morto sul colpo. Le immagini che vi mostriamo sono davvero forti, purtroppo. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il sinistro è avvenuto sabato 5 marzo e subito sul posto, a Roma, nella Capitale, Circonvallazione Tiburtina, sono arrivati sia il personale medico del 118 sia i vigili del fuoco. Anche gli agenti di Roma Capitale sono intervenuti. Per recuperare il corpo del poveruomo è stato necessario ricorrere alla strumentazione in possesso dei vigili del fuoco.

Le generalità dell’uomo non sono state rese note. Ma, secondo quanto riporta Urban Post, l’auto sulla quale il 43enne viaggiava, per cause ignote, ha sbandato ed è finita fuori dalla carreggiata. Solo che non si trattava di una semplice strada. Ma dello svincolo sopraelevato di immissione sulla tangenziale, nei pressi del cimitero del Verano.





Purtroppo, quando sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza gli operatori si sono trovati una situazione irrecuperabile. E ogni tentativo è stato inutile.