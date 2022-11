Tutti tristi per Roberto Maroni, morto nelle scorse ore a 67 anni. E tutti si sono subito chiesti quale fosse la causa della sua scomparsa, che è circolata proprio in queste ore. Il politico era stato segretario della Lega, nonché governatore della regione Lombardia e ministro dell’Interno e del Welfare. Dopo aver ottenuto il diploma al liceo classico, a 16 anni è entrato a far parte di un gruppo marxista-leninista della città di Varese.

E dopo la notizia relativa a Roberto Maroni, morto nelle scorse ore, si è subito cercato di scoprire la causa della scomparsa dell’uomo. Sono tantissimi coloro che gli hanno scritto un messaggio di addio, in primis il leader leghista Matteo Salvini: “Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto”. Ma un messaggio è giunto anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto scrivere una nota molto commovente e sentita.

Leggi anche: Governo, il rigore di Giorgia Meloni: “Dovete fare sacrifici”





Roberto Maroni morto: qual è la causa della scomparsa

Dunque, Roberto Maroni è morto a 67 anni ed è stata riferita la causa della sua scomparsa, di cui vi parleremo tra pochissimo. La premier Meloni ha scritto: “Sono profondamente colpita dalla notizia della scomparsa di Roberto Maroni. Un amico, un politico intelligente e capace, un uomo che ha servito le Istituzioni con buonsenso e concretezza. Il Governo esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha invece aggiunto: “Un amico. Una persona perbene. Un uomo che ha portato buonsenso, concretezza e moderazione nelle Istituzioni. Da Parlamentare, da Ministro, da Presidente di Regione. Esce a testa alta dalla vita. Che la terra ti sia lieve Roberto”. E poi Renato Brunetta: “Addio Roberto. Un amico bravo e coraggioso che mancherà a molti. Mancherai a me”.

Parlando dunque della causa alla base della morte di Roberto Maroni, si è appreso che fosse gravemente malato da circa due anni. Poi le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore, fino al sopraggiungere della sua dipartita a 67 anni.