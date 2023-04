Federica Zarabara era scomparsa da diverse ore e di lei nessuno sapeva più nulla. Ora però arriva la terribile notizia divulgata dagli organi di stampa di Tolmezzo, in provincia di Udine. Il corpo senza vita della 45enne è stato trovato e non ci sono più dubbi: il cadavere appartiene a Federica Zarabara. Un epilogo terribile quello che in queste ore sta sconvolgendo il piccolo borgo di 10mila abitanti in Carnia. Come dicevamo, della ragazza non si avevano più notizie dai ieri dopo la sua scomparsa nella zona di Imponzo.

Il suo corpo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di martedì 4 aprile, poco dopo le 18. L’allarme della sua scomparsa era stato dato solo 24 ore prima: il primo pomeriggio di lunedì 3 aprile. Chiaramente le sue ricerche sono andate avanti senza sosta per tutta la notte. La protezione civile e i vigili del fuoco hanno allestito immediatamente una base nel campo sportivo di Imponzo.

Federica Zarabara, ritrovato il cadavere: è mistero

Qui, insieme al soccorso alpino della guardia di finanza oltre alle forze dell’ordine e un vasto dispiegamento di persone, si è coordinata la ricerca della 45enne scomparsa. Federica Zarabara non avrebbe lasciato nessun biglietto, nulla. Sarebbe semplicemente sparita nel nulla, senza preavviso. Sembra che la donna sia uscita di casa senza portare nulla con sé: né telefono, né documenti, né tantomeno soldi.

Chiaramente, dopo il ritrovamento del suo corpo, la famiglia e gli amici di Federica si stanno chiedendo il motivo: cosa è successo alla 45enne? Si tratta di un suicidio o c’è qualcos’altro? Nel corso delle 48 ore, molteplici i messaggi degli amici comparsi sui social in cui sono comparse le foto della Zarabara. Dopo qualche ora dalla scomparsa erano stati i familiari di Federica a chiamare i soccorsi.

A quel punto la Sala operativa regionale della Protezione civile aveva subito messo a disposizione un elicottero per l’ispezione area del territorio. Alla fine il corpo della 45enne è stato ritrovato senza vita in una zona boschiva sopra Tolmezzo, nei pressi della Pieve di San Floriano a Illegio. Sono in corso accertamenti per capire le cause del decesso.

