Sono finite le speranze di trovare in vita Anastasia, la 23enne sparita nel nulla ieri a Fano: il suo corpo è stato ritrovato nelle campagne di Villa Giulia, nel territorio di Fano (Pesaro Urbino) lungo il torrente Arzilla. A lanciare l’allarme era stato il datore di lavoro di Anastasia, mamma di un bambino di 3 anni, dopo che non si era presentata al lavoro. Nei giorni precedenti la scomparsa pare che la donna fosse molto turbata ed avesse raccontato di aver avuto un litigio con il suo ex marito egiziano, il quale l’avrebbe minacciata per una crisi di gelosia.



Le ricerche, coordinate dalla Prefettura, con una task force che ha utilizzato anche i cani molecolari per perlustrare un’ampia zona, da via Papiria e il canale Albani a Sassonia, si erano concentrate in serata nella zona dell’ex pista di go kart perché sotto il cavalcaferrovia era stato rinvenuto il telefonino della donna. Le ricerche ieri erano state sospese alle 22, e il rinvenimento del corpo senza vita della giovane ucraina è avvenuto alla ripresa di stamattina.

Dal marito, un pasticcere egiziano, si era separata. Voleva rifarsi una vita Anastasia ma ha trovato la morte. Scrive Repubblica come: “Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano, la giovane era andata dall’ex, un pasticciere egiziano, per riprendersi alcuni capi d’abbigliamento”. Poi il confronto deve essere degenerato fino alla tragedia.



Sul corpo il medico legale ha trovato i segni di 3 coltellate che sarebbero state sferrate dall’ex compagno, un uomo di origini egiziane, che è stato fermato mentre tentava la fuga. I carabinieri lo hanno bloccato alla stazione di Bologna. Grande il dolore e l’emozione che la notizia della scomparsa della donna ha fatto in tutta la città.



“Abbiamo appreso del decesso di Anastasia Alashiri che lavorava dallo scorso maggio come cameriera nel nostro locale a Fano – scrivono i titolari dell’Osteria – La notizia ci ha sconvolto, la ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Sappiamo che dava lezioni di pianoforte nel tempo libero perchè era la sua grande passione. Esprimo a nome mio, della mia famiglia e dei dipendenti le nostre piu sentite condoglianze rimarrà sempre nei nostri cuori”.

