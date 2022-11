Ossa umane nella spiaggia di Gaeta. È il macabro ritrovamento fatto mercoledì 23 novembre in località Sant’Agostino. In realtà non è ancora sicuro che si tratti di ossa umane, ma l’ipotesi è più che plausibile. È stato un passante intorno alle 9:30 ad accorgersene e a lanciare l’allarme. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia locale.

Da quanto trapela i resti erano in parte ricoperti dalla sabbia, ma non abbastanza da sfuggire alla vista dell’uomo che ha chiamato la polizia. Naturalmente è stata immediatamente avvertita la polizia scientifica e informata l’autorità giudiziaria di Cassino. Inoltre, in profondità e sotto la superficie dell’acqua, è stato trovato anche uno scheletro intero.

Cosa è successo dopo il ritrovamento delle ossa

Non appena giunti sul posto gli agenti di polizia hanno transennato la zona. Poi, dopo l’ottenuta autorizzazione, le forze dell’ordine hanno proceduto ad ulteriori accertamenti. È stato a quel punto che, scavando nei pressi delle ossa, è stato rivenuto lo scheletro.

Adesso si attende l’esito degli esami medico legali per confermare la natura umana dei resti rivenuti. Dopo il ritrovamento è stata attivata l’informazione relativa alle persone scomparse. Diverse famiglie sono tuttora in attesa di poter dare una sepoltura ad un proprio caro, ovviamente dopo l’esame del Dna.

Nel frattempo gli investigatori usano la massima prudenza prima di dare risposta alle numerose domande del caso. Le indagini procedono a fasi e la cosa più importante ora è quella di confermare che si tratti davvero di ossa umane. Solo in un secondo momento si procederà ad ulteriori verifiche.

