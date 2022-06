Follia in spiaggia: scoppia la rissa, gli stacca un dito a morsi e lo ingoia

Scoppia una rissa in spiaggia, scattano gli arresti. La vicenda è avvenuta nelle ore della notte e la notizia è stata diffusa da Il Corriere della Romagna. Come riportato sulla testata giornalistica, i vigilantes della Vigilar a bordo dei quad utilizzati per pattugliare la zona, hanno avvistato il gruppo di uomini che con violenza si malmenava sulla spiaggia. I fatti.

Una rissa scoppiata tra uomini, alcuni di origine nigeriana, altri di nazionalità albanese. Una scena raccapricciante sulla spiaggia di Rimini, quando uno tra i litiganti, un 25enne nigeriano come riportato su La Repubblica, avrebbe staccato a morsi il dito della mano destra dell’avversario albanese, mangiando poi la falange. Una scena raccapricciante quella sotto gli occhi dei militari sopraggiunti sul posto.





Scoppia la rissa in spiaggia, i fatti

In seguito alla segnalazione lanciata dalle guardie giurate intorno alle 3 di notte, anche il pronto intervento delle forze dell’ordine accorse in spiaggia all’altezza del bagno 70. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale mentre i due ragazzi sono stati condotti presso gli uffici della Questura in piazzale Bornaccini.

Gli uomini al momento in carcere restano in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Stando a quanto si apprende, gli inquirenti sarebbero ancora sulle tracce di una quarta persona che ha preso parte alla rissa. Questo sarebbe riuscito a darsi alla fuga. Le forze dell’ordine stanno perlustrando la zona per risalire all’identità dell’uomo.

Secondo quanto si apprende su Sky Tg24, il ragazzo africano sarà assistito d’ufficio dall’avvocato Roberto Barra. I due albanesi hanno invece nominato come legali di fiducia gli avvocati Paola Zavatta e Umberto De Gregorio. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla raccapricciante vicenda avvenuta nel cuore della notte a Rimini.

