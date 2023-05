“Non mangiateli”. Ritiro immediato per quattro prodotti. La decisione del Ministero della Salute

Allarme listeriosi, quattro prodotti sono stati richiamati dalla catena di supermercati MD: l’allarme arriva dal Ministero della Salute che, poi, invita i consumatori che avessero già acquistato i prodotti interessati dai richiami sono invitati a restituirli al punto vendita. La listeriosi solitamente si acquisisce consumando alimenti contaminati. In tali casi, i batteri del genere Listeria possono penetrare nel flusso sanguigno e diffondersi ad altri organi. Raramente, i batteri del genere Listeria infettano la pelle di veterinari, agricoltori e altre persone che sono in contatto diretto con animali infetti (in particolare durante la macellazione e la manipolazione delle carcasse).

I batteri crescono nel cibo alle temperature del frigorifero e sopravvivono nel surgelatore. La pastorizzazione dei prodotti caseari distrugge i batteri. Un’adeguata cottura o riscaldamento del cibo uccide i batteri. Tuttavia, essi possono trovarsi in crepe o fessure piene di cibo e in aree inaccessibili di strutture commerciali ove si lavorano gli alimenti, e sono in grado di ricontaminare gli stessi alimenti.





Rischio listeria, ritirati confezioni di gorgonzola e pancetta tesa

Se il cibo acquistato non richiede ulteriore cottura, i batteri residui vengono consumati con l’alimento e sono in grado di proliferare nei prodotti conservati in frigorifero, confezionati e pronti all’uso (che non richiedono cottura prima del consumo), senza modificare il sapore né l’odore dell’alimento. I sintomi che si manifestano sono febbre, brividi e dolori muscolari, oltre a nausea, vomito e diarrea.

Ad essere ritirati dal mercato, quattro prodotti (3 diverse confezioni di gorgonzola e una pancetta). Si legge su Leggo: “alcuni lotti di formaggio Gorgonzola dolce per un possibile rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Si tratta di prodotti a marchio dall’azienda Igor Srl, a Cameri, in provincia di Novara. I prodotti in questione sono il Gorgonzola dop venduto a marchio Dolce lettere dall’Italia con numero di lotto 10427001”.

E ancora: “Il Gorgonzola dop Dolce lettere dall’Italia con numero di lotto 10427002 e il Gorgonzola dop Dolce malga paradiso con numero di lotto 10427001. A essere interessato da un richiamo è anche un lotto di pancetta tesa salata, arrostita e pancetta all’asse prodotto dal Salumificio Bonalumi, prodotto il 27 marzo 2023 in uno stabilimento a Mozzo, in provincia di Bergamo”.