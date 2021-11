Rimini, la scoperta choc sotto la pensilina degli autobus. Erano le 19.30 circa quando sarebbe avvenuta la tragedia. Il corpo dell’uomo di 74 anni è stato trovato privo di vita alla fermata degli autobus davanti alla stazione ferroviaria. Con ogni probabilità la vittima stava attendendo l’autobus, quando è stato aggredito e ferito a morte.

A terra in una pozza di sangue, questo lo scenario di un omicidio. Una coltellata alla gola ha reciso la carotide e per il 74enne nessuna speranza di trarre in salvo la sua vita. Sul posto la polizia ferroviaria, la polizia di Stato e la scientifica.

Poco dopo il tragico ritrovamento del cadavere sono stati allertati anche i Vigili del fuoco, allo scopo di ispezionare i cassonetti della stazione al fine di trovare qualche indizio o persino l’arma dell’aggressore. Stando a quanto ricostruito sino ad ora sulla dinamica dell’omicidio, pare che l’aggressore avrebbe puntato dritto alla pensilina dell’autobus per poi aggredire la vittima arrivando alle sue spalle.





A quel punto l’aggressore avrebbe colpito la vittima con una coltellata alla gola, ovvero con un coltello o un punteruolo, nello specifico dietro al collo, recidendo spietatamente la carotide. La vittima si sarebbe dunque accasciata per terra, spirando nel giro di pochi minuti e morendo dissanguato.

Dopo aver compiuto l’omicidio, l’aggressore, non ancora identificato, sarebbe fuggito in sella alla bicicletta della vittima e portando con sé l’arma. Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno alcune testimonianze preziose per la risoluzione del caso.