Voli cancellati o rinviati, come avere il rimborso. Assistenza e risarcimenti: la guida pratica

Estate 2022, le tanto attese vacanze in arrivo. Temperature che chiamano verso il mare, che invitano a staccare la spine dopo un lungo anno trascorso tra impegni lavorativi e vita quotidiana. Ma se il volo dovesse essere cancellato? Ecco come ottenere il rimborso dei biglietti.

Rimborsi previsti per voli cancellati e non solo. In estate c’è chi arriva e c’è chi parte, soprattutto in aereo. Ma se il volo dovesse andare incontro a una cancellazione? Questa la domanda che si pongono in molti alla luce di imprevisti che possono davvero accadere. Il rimborso è possibile, ma solo in alcuni casi ben precisi.





Rimborso previsto per voli cancellati. Quello che c’è da sapere

Non si tratta solo di voli cancellati ma anche di ritardi estenuanti che spesso e volentieri creano non poco malcontento, ma se si riuscisse ad ottenere il rimborso, la ‘pena’ sarebbe certamente dimezzata. E sono sempre di più i turisti che scelgono di partire in aereo. Come fare di fronte a alcuni disagi che possono cogliere alla sprovvista?

A rispondere al quesito che preme in molti, il Regolamento Ue 261/2004 che viene applicato ai voli tra i paesi membri dell’Unione Europea. Secondo il testo i passeggeri possono richiedere un risarcimento ma solo quando l’avviso di annullamento del volo non sia avvenuto entro le due settimane precedenti al decollo.

Per quanto riguarda lo spinoso capitolo ‘ritardi’, questi dovranno essere comunque superiori alle due ore. Per il turista in attesa, in casi simili, sono previsti cibo e acqua gratuite di cui usufruire direttamente in aeroporto. Risarcimenti che non sono validi in caso di circostanze eccezionali come maltempo, sciopero o blocco informatico.

Gratuita anche la stanza d’albergo dove passare la notte, se il volo sarà spostato al giorno successivo. Sarà l’agenzia di volo a provvedere alle spese. Nel caso di risarcimento per volo cancellato è necessario tenere in considerazione la tipologia: fino a 1.500 chilometri si parla di 250 euro, mentre si arriva a 400 per quelli tra 1.501 e 3.500 chilometri, mentre 600 euro per i viaggi oltre i 1.500.

