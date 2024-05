“Overdose”. Vip ricoverato d’urgenza: “È in gravi condizioni”. Sono ore di paura per il famoso dei social. È un amico dell’uomo a rendere note le sue condizioni di salute e a lanciare l’allarme. Poco dopo, sul profilo Instagram del famoso critico d’arte ed ex avvocato (poi radiato dall’ordine) spunta la conferma: è ricoverato all’ospedale di Santa Chiara di Trento. “Ciao a tutti. Gestisco questa pagina per Andrea”.

E ancora si legge: “Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un caro amico di Andrea, dove mi è stato comunicato che Andrea si trova in questo momento all’ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose. Sembrerebbe abbastanza grave, data la continuità con la quale Andrea si è drogato negli ultimi anni”. Il post poi continua: “Non avrei voluto dire nulla ma dato che la notizia sta circolando mi sembra opportuno darla in via ufficiale, anche perché so quanto Andrea avrebbe voluto che tutti lo sapessero”.





Conclude: “Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea. Ci vediamo presto Andrea”. Parliamo chiaramente di Andrea Diprè, famoso per i suoi video molto contestati in cui si vanta di fare uso di droga e non solo. È stato reso celebre da un video a luci rosse con Sara Tommasi. La donna all’epoca sarebbe stata la sua compagna, ma la bufera che generò la divulgazione di questi filmati è stata immensa.

Andre Diprè, nato a Tione di Trento nel 1974 è uno dei personaggi social più controversi del panorama nazionale. Poco dopo la notizia, il sito MowMag ha confermato la notizia: “Abbiamo fatto delle verifiche e la notizia sembra confermata, come ci hanno spiegato persone molto vicine allo stesso Diprè.

Tuttavia il dubbio rimane visto che Bufale.net, sito specializzato nel debunking sulle fake news, al momento fa sapere: “Non è dato saperne di più, in quanto la suddetta struttura non ha fornito una risposta ai nostri quesiti”. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni sullo stato di salute di Andrea Diprè.

