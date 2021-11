Riccione, la scoperta dopo la morte del 19enne. L’incidente avvenuto lungo il viale Abruzzi segna l’intera comunità. Muore sul colpo un ragazzo di appena 19 anni, a bordo della Fiant500L, finita contro un grosso albero di pino che costeggia la strada. Il nome della vittima è Nathan Franchini, ma nella tasca del ragazzo sono stati trovati i documenti di un’altra persona.

Nathan non era il solo a trovarsi sull’auto. Con lui, altri 4 giovani, tra cui una ragazza di 17 anni. Tre di loro sono stati trasportati al ’Bufalini’ di Cesena, mentre la ragazza all’ospedale di Rimini. Per il 19enne, invece, nulla da fare. Il ragazzo muore sul colpo schiacciato tra le lamiere. Un’identificazione in principio quasi del tutto impossibile.

Uno scambio di persona, all’inizio delle fasi di identificazione della vittima. Nella tasca sono stati ritrovati i documenti di un ragazzo di 20 anni di origine albanese. Ma a perdere la vita nel tragico incidente è Nathan Franchini. Il ragazzo era reduce da una serata trascorsa in discoteca, locale a cui potevano avere accesso solo i ragazzi dai 20 anni in su.





L’identità di Nathan è stata rivelata da uno degli amici che si trovava in macchina con lui. Una scoperta che ha letteralmente devastato un’intera famiglia, al cui dolore si è unita anche la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi: “Ci stringiamo e ci uniamo al dolore dei cari che hanno perso una vita cosi giovane”

“Ci auguriamo con tutto il cuore che le condizioni dei 4 ragazzi coinvolti migliorino e che abbiano la forza di superare questo triste episodio”. La famiglia di Nathan ha avuto solo nel primo pomeriggio la conferma che fosse lui la vittima. “Siamo distrutti”, queste le parole del padre del 19enne.