“Locali pieni e gente che ballava senza mascherina”. Italia, allarme per il nuovo focolaio: giovani in vacanza tutti positivi

Maxi focolaio dopo quello scoppiato a Roma. La notizia viene diffusa da Il Corriere Romagna, che ha fornito il racconto di una delle adolescenti risultata positiva al Covid nonchè della frustazione del padre della stessa. Continua a crescere la tensione, dunque, dopo i contagi confermati a Roma dopo gli europei di calcio.

Il gruppo di 15 ragazzi ha deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza a Riccione. Gli adolescenti della provincia di Alessandria, nel rientro a casa hanno cominciato ad accusare i sintomi riconducibili al Covid-19. Dopo essersi sottoposti al test, la conferma della positività al virus.

E come riportato su Il Corriere Romagna, il genitore di una delle ragazze risultate positive al virus dopo la vacanza non ha potuto che raccontare il senso di frustante preoccupazione in merito alla vicenda: “Il racconto di mia figlia mi ha fatto infuriare”.





“Sono stati in due locali tra Riccione e Misano, uno in spiaggia e uno in collina, e in entrambi hanno trovato una folla di giovani che ballava, nonostante sia vietato, e nessuno indossava la mascherina”, aggiunge l’uomo: “Come padre e cittadino sono arrabbiato e indignato”. E come ripotato dalla stessa testata giornalistica locale la Ausl Romagna è già intervenuta nell’hotel di Riccione in cui ha soggiornato il gruppo dei 15 ragazzi partiti da Alessandria.

Il caso, destando la dovuto preoccupazione della comunità, andrà dunque incontro a verifica dei protocolli anti-Covid e alla sanificazione degli ambienti. La vicenda si aggiunge a quanto riportato anche su Treviso Today, dove si è fatto riferimento al caso di positività di un 18enne che ha preso parte a una partita di calcetto. Ben 150 persone, per un totale di circa 40 famiglie trevigiane, si trovano oggi in isolamento.