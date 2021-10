Si chiamava Riccardo Sessa, la vittima di un terribile incidente avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Milano all’alba di domenica 24 ottobre. Il giovane, secondo quanto riporta Milano Today, stava tornando a casa dopo una serata insieme ad altri due amici quando l’auto sulla quale viaggiava, una Volkswagen Golf, è andata a schiantarsi.

Erano le 5:15 circa quando il veicolo sul quale viaggiava il ragazzo ha tamponato un camion tra le uscite di Assago e Corsico, in direzione Nord. L’impatto è avvenuto in pochi secondi ed è stato così violento che la Volkswagen Golf è finita in testacoda al centro della seconda corsia di marcia. I tre amici rientravano a casa dopo una serata insieme al circolo Magnolia.

Incidente Milano, morto Riccardo Sessa

Il ragazzo, che suonava nel gruppo death metal Subhuman Hordes ed era residente a Novara, è morto ieri all’alba mentre stava rientrando con degli amici da una serata al circolo Magnolia. Dopo l’impatto il 25enne, privo di sensi, è stato soccorso dai suoi amici ma in quel momento è stato travolto da un’auto che stava sopraggiungendo.





Lo schianto non gli ha lasciato scampo. Ogni tentativo di soccorso da parte del 118 è stato inutile ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale, gli operatori dell’anas il 118 e la polizia stradale. Sotto choc gli amici del 25enne che sono stati trasportati negli ospedali della città in codice giallo e verde.

Anche un 26enne, che si trovava alla guida dell’auto che ha travolto Sessa, è stato trasferito in ospedale in stato di choc. Riccardo Sessa, 25 anni, residente a Novara, era il chitarrista del gruppo di death metal Subhuman Hordes.