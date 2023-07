Collissione tra due imbarcazioni, la tragedia durante la festa in città. Una notte molto attesa a Venezia che però diviene un vero e proprio dramma che lascia tutti senza parole. Festeggiamenti in corso per la Serata del Redentore quando il giovane ha perso la vita in seguito alla collisione tra i due mezzi quando era in corso il celebre spettacolo pirotecnico. Per Riccardo Nardin nulla da fare purtroppo. Il giovane si trovava alla guida di una briccola in compagnia di due amiche quando ha visto arrivare contro un’altra imbarcazione tra le 4000 che uscivano dal Bacino di San Marco.

Riccardo Nardin muore a 28 anni durante i festeggiamenti a Venezia. Il dramma inaspettato nel corso di una notte tra le più attese di sempre dai veneziani. Il ragazzo si trovava a bordo di una briccola nel canale tra San Giorgio e San Servolo quando un’altra imbarcazione non è riuscita a evitare la collisione tra mezzi. Il corpo di Riccardo è sbalzato fuori finendo in acqua senza più riemergere.

Riccardo Nardin muore a 28 anni durante i festeggiamenti a Venezia: la tragedia

Si prosegue negli appositi accertamenti del caso per verificare la dinamica esatta che avrebbe portato non solo alla collisione tra mezzi ma anche all’impossibilità del giovane di riemergere in superficie. Si ipotizza che le acque siano state mosse in seguito all’ingente movimento delle imbarcazioni e che si sia creata un’onda anomala atta a non facilitare il ragazzo a riaffiorare prontamente in superficie.

Immediati i soccorsi ma nonostante ciè per Riccardo nulla da fare. Il corpo del 28enne è stato recuperato dai sommozzatori nel giro di pochi minuti, ma evidentemente era già troppo tardi. Le due amiche della vittima, invece, sono rimaste illese e infatti sono state proprio loro ad allarmare i soccorsi. “Voglio esprimere il cordoglio della città di Venezia e mio personale per la scomparsa di Riccardo in un tragico incidente nautico le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti”. Queste le parole del primo cittadino Luigi Brugnaro che così conclude il messaggio di cordoglio in seguito alla dolorosa notizia del decesso di Riccardo: “Ci stringiamo tutti alla sua famiglia e agli affetti più cari”.

“Purtroppo è un’altra giovane vita spezzata all’improvviso. Era stata una giornata di festa, con lo spettacolo pirotecnico che aveva illuminato la ‘notte famosissima’. Nella fase di esodo, che stava proseguendo regolarmente, è arrivata questa triste notizia. Ringrazio i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, i sanitari e tutti coloro che si sono subito attivati per le ricerche e per soccorrere gli altri componenti dell’equipaggio dell’imbarcazione. Purtroppo per Riccardo non c’è stato nulla da fare. In sua memoria, come Comune, abbiamo deciso che prima delle Regate del Redentore, che si svolgeranno nel pomeriggio nel canale della Giudecca, osserveremo un minuto di silenzio”.