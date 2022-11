Riccardo muore a 24 anni. In un video le ultime immagini e parole choc: “Un dolore immenso”

Tragedia a Rieti: un ragazzo di 24 anni, Riccardo Blasi, si è tolto la vita. Il suo corpo è stato ritrovato al Terminillo in località Pian de Rosce. Il ragazzo si era allontanato da casa e non vi aveva fatto ritorno destando i sospetti dei genitori che avevano dato l’allarme e avviato le ricerche. Fino alla tragica scoperta qualche ora dopo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe tolto la vita sparandosi alla testa e utilizzando la pistola di suo padre, una guardia giurata.

Riccardo Blasi era uno sportivo, da anni praticava basket e gli era stata diagnosticata la Sla. Sui social aveva pubblicato due storie prima di allontanarsi: mentre tira la palla a un canestro scrivendo “quel rumore lì” e subito dopo “Dispiace molto, è stato bello”. Da queste parole e da una serie di post recenti si sta cercando di capire quali possano essere le cause che hanno portato all’estremo gesto da parte del 24enne.

Riccardo Blasi, si è tolto la vita il 24enne

Riccardo Blasi aveva da sempre una grande passione per il basket: sin da piccolo aveva vestito i colori del settore minibasket della Willie e poi con l’Under 14 della Npc, allenandosi anche con la prima squadra. Blasi ha giocato in Serie C, sempre con la Npc ed era una grande tifoso della Real Sebastiani. Era anche legato a Babadook, giovane realtà sportiva della città di Rieti ed è stato ricordato dalla società in questa giornata di lutto: “Siamo nel dolore, difficile commentare questa perdita. Uno sportivo appassionato, un bravissimo ragazzo. Non abbiamo parole”, dicono dalla società.

“La RSR apprende con incredulità e sgomento della prematura, quanto dolorosa, scomparsa di Riccardo Blasi, un nostro tifoso, un amante del basket, un ragazzo d’oro. Al papà Gianni e a tutta la famiglia giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio ideale di ciascuna componente della società, dello staff tecnico, della squadra e del settore giovanile”, scrive la Real Sebatiani sui social.

Nel frattempo le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo nelle ore precedenti la tragedia e se si tratta di un gesto volontario. La salma del ragazzo è stata portata all’obitorio dell’ospedale reatino e poi dopo gli accertamenti restituita ai familiari per i funerali che si dovrebbero svolgere domani pomeriggio al San Giovanni Reatino. La città di Rieti è sconvolta per morte di Riccardo Blasi, il 24enne che si è tolto la vita al Terminillo in località Pian de Rosce.