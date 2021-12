“Eri una leggenda”. Lutto nel giornalismo italiano: è morto lo storico cronista. Fu uno dei più grandi

Lutto nel mondo del giornalismo. È morto a 92 anni, Riccardo Ehrman, il giornalista dell’Ansa passato alla storia per aver fatto la domanda che ha fatto cadere il muro di Berlino. È proprio l’agenzia italiana a comunicare la scomparsa del grande giornalista. Di origine ebreo-polacca, era nato a Firenze il 4 novembre 1929. A 13 anni fu rinchiuso nel campo di internamento di Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza, dove fu liberato dagli inglesi nel settembre 1943.

Riccardo Ehrman verrà ricordato per una domanda che fece nel 1989. Era corrispondente dell’Ansa a Berlino est, fece sul Muro nella conferenza stampa tenuta la sera del 9 novembre 1989 da Guenter Schabowski, il portavoce del politburo del Pc tedesco-orientale, che fu in un certo senso indotto dal giornalista italiano a fare il grande annuncio. L’uomo in questione aveva parlato infatti di provvedimenti a favore di una liberalizzazione nel regime dei viaggi per i cittadini della Ddr, che potevano liberamente recarsi in privato all’estero.

A questo punto Riccardo Ehrman chiese: “Ma da quando entrano in vigore tali nuove norme?”. Di tutta risposta, Guenter Schabowski mise la mano nella tasca della giacca dove aveva dei fogli di carta e disse: “A quanto ne so io, subito, da ora”. In quel momento i cittadini di Berlino Est, così come molti tedeschi orientali, che avevano visto la conferenza stampa in diretta tv, cominciarono ad affluire ai punti di passaggio lungo il Muro.





Volevano verificare se fosse vero quello che avevano sentito in televisione. Riccardo Ehrman fu riconosciuto in serata alla stazione di Friedrichstrasse da molti di coloro che avevano seguito la tv e diventò un mito.

Da allora, ogni anno, con l’avvicinarsi del 9 novembre, l’anniversario della caduta del Muro di Berlino, giornali, radio e televisioni tedesche, italiane e di altri Paesi lo cercavano per interviste e rievocazioni di quel giorno memorabile. Nel 1991 diventò direttore dell’Ufficio Ansa di Madrid, dove restò fino al pensionamento e dove ha vissuto fino alla sua morte insieme alla moglie Margherita. Addio, Riccardo Ehrman.