“E ora come faremo?”. Malore improvviso, Felice trovato morto sul divano dalla moglie

Se n’è andato di notte, all’improvviso, senza che niente potesse fare presagire una tragedia del genere, la morte di Felice Cirillo ha choccato tutti. 54 anni, da sempre il titolare del celebre Jack Tar di Rezzato, la birreria pizzeria aperta da più di 20 anni in Via Giovanni Prati. Di lontane origini calabresi, era nato e cresciuto a Lumezzane, anche se ormai era rezzatese d’adozione. A scoprire il cadavere dell’uomo è stata la moglie.



A quanto si apprende infatti, nella serata di mercoledì 15 dicembre, Felice Cirillo si stava riposando sul divano quando è stato colto probabilmente da un malore. Quando la moglie si è accorta di cosa stava succedendo non c’era più niente da fare. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati. “Ciao Felice, mi mancherai per tutta la mia vita… Ti ho conosciuto all’età di dodici anni, mi ha sostenuto in tutte le mie avventure e sei sempre stato orgoglioso dei miei traguardi”.



“Non eri solo un amico, eri molto di più. Sei una parte della mia vita che se ne va”. Felice Cirillo era amato e stimato da tutti. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. “Ciao Felice, uomo buono e gentile. E’ un dolore grande, un abbraccio a tutta la tua famiglia”, scrive Nico. “In paradiso hanno aperto una fantastica birreria con i migliori prodotti di questo e quell’altro mondo”.







“Ma si sono accorti di non avere nessuno all’altezza per gestirlo: guardando la Terra lo hanno trovato, ci mancherai Felice Cirillo”, scrive invece Alberto. Infine Domenico: “Non riesco a crederci, è un dolore troppo forte”. Felice Cirillo lascia nel dolore la moglie Teresa Albertini, la madre Antonietta, la sorella Maria, i cognati e i nipoti.



Il corpo di Felice Cirillo è stato custodito presso la Casa funeraria La Cattolica di Via Papa Giovanni a Rezzato. Per oggi, venerdì 17 dicembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo, sono in programma i funerali dell’uomo.