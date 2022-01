Tragedia atroce a Rezzato, un comune in provincia di Brescia. Qui, dopo un terribile incidente in auto, 5 ragazzi ​tra i 17 e i 23 anni sono morti. I giovani sono andati a finire sulla traiettoria di un pullman e per loro non c’è stato nulla da fare. Non era ancora mezzanotte quando a Rezzato, un boato si propaga in tutta la provinciale 45. I cinque giovani sono morti sul colpo. I loro nomi erano: Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese , El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie; Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa; Natiq Salà, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17 anni.

Sul pullman, dell’International Tour Caldana, operatore turistico gardesano, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine di Rezzato, si trovava soltanto il conducente. Quest’ultimo è rimasto ferito, ma in maniera non grave. L’uomo è stato caricato su un’ambulanza in stato di shock e portato in un ospedale non meglio precisato dalle fonti. Il guidatore ha raccontato di essersi trovato davanti l’auto e di non essere riuscito ad evitarla.

L’urto è stato tremendo e non ha lasciato scampo ai passeggeri della vettura, secondo quanto riferito dai soccorritori sul posto morte tutte praticamente sul colpo. La dinamica: non ci sarebbero dubbi, è stato un frontale violentissimo. Il pullman ha la parte anteriore sfondata, l’unica parte ancora riconoscibile dell’auto è il bagagliaio. Secondo il guidatore, l’auto dei ragazzi ha invaso la corsia opposta. I ragazzi non sono di Rezzato, ma sono residenti nella zona della Valsabbia.





Lungo e straziante il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dei cinque dalla vettura completamente accartocciata. Per questo la provinciale 45 a Rezzato è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte. “Una scena apocalittica, davvero da fine del mondo. Sembra sia scoppiata una bomba – racconta un testimone dal ciglio della strada -. L’auto potrebbe essere una Volkswagen, ma è difficile capirlo con sicurezza: è praticamente sventrata e disintegrata”.

Attorno alla vettura i vigili del fuoco hanno composto le salme estratte dal groviglio di lamiere, avvolgendole in teli dorati e allineandole una vicino all’altra. Per la violenza dello schianto, il motore è volato a una trentina di metri di distanza. Una scena che la popolazione di Rezzato non dimenticherà facilmente.