Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta: sorprese in arrivo. Secondo gli ultimi modelli infatti l’anticiclone che sta caratterizzando questi giorni potrebbe esaurirsi proprio nella giornata di sabato, alle porte della Pasqua. Fino a venerdì, invece, il bel tempo dovrebbe essere sostenuto dall’anticiclone africano causato dall’approfondimento di un vortice ciclonico tra il Marocco e l’Algeria con sia i valori massimi, sia quelli minimi tenderanno a crescere giorno dopo giorno.



Di giorno si potrebbero toccare punte di 26° C sulle valli dell’Alto Adige (come a Bolzano), ma 23-24° C potrebbero essere facilmente raggiunti anche a Firenze e su alcune città della Pianura Padana come Milano, Bologna, Torino. Di notte, inoltre, dai 2-3°C di questi giorni si salirà fino a 9-12°C. Come detto, però, non sarà di lunga durata. A dare notizia sull’evoluzione del meteo è il team di ‘ilmeteo.it’ guidato da Antonio Samò.







Nel sito si legge come: “Nel corso di Sabato 16 l’ingresso di correnti d’aria molto fredde in quota potrebbe destabilizzare non poco il meteo l’atmosfera. Ciò a causa dei forti contrasti che si verranno a creare, a partire dalle regioni del Nord. Attenzione perché a causa della tanta energia in gioco (umidità nei bassi strati dell’atmosfera) e i forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse si determineranno le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche”.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta, situazione instabile al Sud e sulle isole maggiori



E ancora: “In grado di scatenare localmente forti colpi di vento e grandinate che colpiranno a macchia di leopardo con rischi elevati soprattutto per Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte.

Qualche rovescio, legato invece a un vortice di passaggio sopra le coste nordafricane, è atteso anche tra Sicilia e bassa Calabria”. Una situazione meteo quindi particolarmente instabile.



Con strascichi che potrebbero allungarsi anche per la giornata di Pasqua e Pasquetta soprattutto nelle due isole maggiori e al Sud e sul versante Adriatico dove l’arrivo di aria più fredda ed instabile pilotata da un vortice ciclonico con centro motore sui Balcani potrebbe rovinare i piani, causando anche locali temporali durante le ore pomeridiane. Per il resto il meteo dovrebbe reggere: “Altrove il sole sarà molto più presente – si legge ancora nel sito-. Anche se le temperature sono previste in calo a causa di correnti piuttosto vivaci e frizzanti provenienti dai quadranti settentrionali”.

