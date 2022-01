Esplosione in appartamento, morti due fratelli di 7 e 8 anni. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Terribile tragedia in provincia di Reggio Emilia. Nella serata di ieri, sabato 29 gennaio, a Fabbrico comune di poco più di 6mila abitanti, si è verificata un’esplosione in un’abitazione. Purtroppo due fratellini di 7 e 8 anni di origini pakistane sono deceduti. Si trovavano al primo piano e per loro non c’è stato scampo. Salvi invece il papà e la mamma che in quel momento si trovava nel cortile.

Anche altri due fratelli, che in quel momento non erano in casa, sono sopravvissuti. L’esplosione è stata provocata con ogni probabilità ad un malfunzionamento di un termoconvettore a gas. Erano poco prima delle 22 quando un boato ha squarciato il silenzio di via Matteotti. Sul posto sono subito giunti i carabinieri della locale stazione e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Guastalla. Con loro anche i vigili del fuoco e il 118.

Dopo lo scoppio le fiamme si sono propagate per la casa e la mamma dei piccoli ha immediatamente chiamato i soccorsi. Per domare il fuoco sono dovute intervenire quattro unità dei vigili del fuoco provenienti da Guastalla e Reggio Emilia.





Purtroppo i soccorritori non sono riusciti a portare in salvo i due piccoli, fratello e sorella. Ora le loro salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. A svolgere le indagini sono i carabinieri di Fabbrico e Guastalla sotto la coordinazione della procura di Reggio Emilia.

L’abitazione è stata distrutta dallo scoppio della caldaia. Quando sono arrivati i soccorsi hanno dovuto confortare i genitori, intossicati e scossi dal dramma. Sia i genitori che gli altri due figli sopravvissuti sono adesso ospitati da amici connazionali.