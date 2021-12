“Per sempre nel cuore”. Nino, 51 anni, stroncato da un malore improvviso. Lo piange una città intera

Se n’è andato all’improvviso Nino Porcino. Un malore improvviso lo ha strappato all’amore della sua famiglia e di una città intera. 51 anni, era conosciuto in ogni angolo della sua Reggio Calabria che oggi piange straziata dal dolore. Centinaia i messaggi arrivati sui social per ricordarlo. “Infanzia, 10anni di scuola, veglioni, carnevali, scorribande per il paese, giochi in piazza e partite a carte sotto il pino. 50 anni di vita, gli ultimi ci vedevamo poco sia per lavoro che per abitudini diverse ma le strombazzate, quando ci incrociavamo con il suo furgone”.



“ Erano udibili a lungo, l’affetto e l’amicizia si mantenevano intatti anche lontano dagli occhi, d’altronde chi non amava Nino Porcino. Una persona d’altri tempi, sempre con il sorriso sulla bocca malgrado qualche disavventura”, scrive in un ricordo il cugino. Messaggi di tenore simili quelli lasciati dagli amici. “Non muore chi ha lasciato un segno indelebile nel nostro cuore”.



E ancora: “Nella Nostra memoria sarà sempre sorridente e pieno di vita. Nino Porcino . Ci uniamo al Vostro dolore e vi siamo vicini in un momento così duro. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia. ”. Aveva sempre lasciato il segno, lavorando per una vita a contatto con il pubblico nei locali delle cerimonie più rinomati della città dove sono passate intere generazioni di bambini, sposi e intere famiglie.







Nino Porcino stava bene e nulla poteva far immaginare l’epilogo così drammatico. Da anni era uno dei più preparati collaboratori del Casale 1890 – Tenuta Tramontana. “Non sei stato un dipendente per me Nino, ma un carissimo amico, sarà tristissimo salire al CASALE e non essere accolto con: salve don Vincenzo vi faccio un caffè? Ti terremo sempre nei nostri cuori riposa in pace….Addio!” ha commentato su Facebook lo stesso Vincenzo Tramontana.

A Reggio Calabria lascia un vuoto enorme. “Le persone buone ti restano nel cuore per sempre…. vicino o lontano ti porterò sempre nel mio amico mio Nino Porcino!! Facci sorridere da lassù regalandoci i meravigliosi tramonti che ci gustavamo ogni giorno insieme a lavoro ”.