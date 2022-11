Un razzo cinese rischia di precipitare in Italia. Ci risiamo, dopo le vicenda di luglio 2022 e maggio 2021, ora alcune regioni italiane temono il rientro in orbita di un razzo cinese. Non è infatti una novità che un razzo del genere ritorni sulla terra in maniera incontrollata. In questo caso parliamo del razzo Lunga Marcia 5B che dopo aver completato la sua missione rientrerà sul nostro pianeta – stimano gli esperti – tra il pomeriggio del 4 novembre e il pomeriggio del 5 novembre.

Purtroppo però, neanche questa volta è possibile prevedere il punto esatto di caduta del detrito spaziale: nell’ampia fascia in cui potrebbe cadere c’è anche l’Italia centro-meridionale. Il razzo in questione è stato lanciato il 31 Ottobre dallo spazioporto di Wenchang e che ha trasportato in orbita con successo il terzo ed ultimo modulo della Stazione Spaziale Cinese. Per ora non è possibile capire dove si schianterà: le stime sull’orario di caduta sono approssimative.

Per alcuni scienziati il razzo dovrebbe rientrare nella nostra atmosfera tra il pomeriggio del 4 Novembre e il pomeriggio del 5 Novembre, un margine di circa 28 ore. Con l’avvicinarsi dell’evento sarà possibile fare calcoli più precisi. Con queste premesse è quindi praticamente impossibile essere certi del luogo dell’impatto: l’area di possibile caduta copre un ampia fascia.

E come dicevamo, in questa ampia forbice rientra anche l’Italia centro – meridionale. Come l’altra volta, c’è da specificare che tuttavia si tratta principalmente di zone deserte o oceani, dunque la possibilità che casa in zone abitate è estremamente bassa. Come abbiamo specificato all’inizio di questo articolo, non è la prima volta che un razzo cinese cade in maniera incontrollata nel nostro pianeta ma va segnalato che si tratta di uno dei detriti spaziali più pesanti mai rientrati sulla terra.

#EUSST contributing sensors have been following space object CZ-5B. MFDR radar can confirm that the object is tumbling. #CZ5B #LongMarch5B pic.twitter.com/yP4uxdzbGy — EUSST (@EU_SST) October 31, 2022

Il razzo infatti ha una massa che varia tra le 17 e le 23 tonnellate e una altezza di 30 metri. Insomma, è come se ci stesse cadendo in testa un palazzo di 10 piani. Anche se il rischio che cada in zone abitate è molto basso, una piccola probabilità c’è sempre. Seguiranno quindi aggiornamenti.

