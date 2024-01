Rapina con ostaggi nel cuore della città italiana. È successo tutto questa mattina, intorno alle 8:30, il quartiere Torraccia di Roma è stato teatro di un drammatico evento criminale. In via Donato Menichella, due malviventi armati e mascherati hanno fatto irruzione nella filiale della Banca di Credito Cooperativo, ancora chiusa al pubblico e hanno preso in ostaggio i dipendenti presenti.

I rapinatori miravano ai contanti custoditi nelle casseforti e hanno minacciato ripetutamente il personale. Nonostante il momento di choc, un impiegato è riuscito a innescare l’allarme, attirando sul posto le forze dell’ordine, tra cui le volanti dei commissariati Fidene e San Basilio. Poco più tardi gli agenti accorsi su luogo del misfatto hanno arrestato i due criminali: uno all’esterno dell’edificio e l’altro all’interno, ancora in possesso di un’arma da fuoco.





Rapina con ostaggi nel cuore della città italiana

Una seconda pistola è stata poi trovata in un cestino all’interno della banca: entrambe le armi erano autentiche e funzionanti. Fortunatamente, non ci sono stati spari e nessuno è rimasto ferito nella tentata rapina. I due rapinatori, identificati come Alessandro T., 50 anni, e Sergio V., 47 anni, entrambi italiani e più precisamente residenti nella capitale, aveva già la fedina penale sporca proprio per precedenti di rapina.

I due sono stati portati in questura per essere interrogati. Il quartiere Torraccia è generalmente considerato tranquillo dai suoi residenti. Si tratta di un’area residenziale situata nella periferia est di Roma, abitata principalmente da poliziotti ed ex militari.

Meno di un anno fa, il quartiere è stato scosso da un altro grave fatto di cronaca: l’omicidio di Pierpaola Romano, una poliziotta di 58 anni in servizio a Montecitorio, uccisa da un collega fuori dalla sua abitazione. Questo evento ha portato il quartiere all’attenzione nazionale. Fino a poco tempo fa, le principali lamentele dei residenti riguardavano problemi di viabilità e mancanza di segnaletica stradale, ma non di certo per reati di questo genere.

