“Una scena atroce”. Tragedia alla vigilia di Capodanno. 25enne muore carbonizzato: soccorritori sotto choc

Tragedia sulla strada. Un incidente avvenuto intorno alle 18 a Romentino, in provincia di Novara, avrebbe coinvolto più autovetture. Nello specifico a scontrarsi sarebbero state due auto e un furgone, poi dopo lo scontro violento e la carambola, una delle due autovetture avrebbe anche preso fuoco.

Giovane di 25 anni muore carbonizzato. Purtroppo il bilancio dell’incidente avvenuto a Romentino in provincia di Novara non è dei migliori. Restano ancora da accertare le reali cause che avrebbero portato allo scontro tra più mezzi, ma al momento si apprende che i feriti sarebbero due, trasportati d’urgenza in ospedale, mentre è stata accertata una vittima e non due, come ipotizzato in principio.

Leggi anche: Schianto micidiale sulla strada delle vacanze, muore sul colpo accanto alla moglie





Giovane di 25 anni muore carbonizzato dopo il violento schianto contro un furgone

Il giovane di appena 25 anni, residente a Romentino, si sarebbe ritrovato dentro l’abitacolo della vettura che dopo la carambola avrebbe preso fuoco. Il giovane si trovava alla guida della Giulietta Alfa Romeo quando è avvenuto il tragico scontro contro il furgone. Uno scontro, quello avvenuto al confine con la Lombardia lungo la strada che porta verso la valle del fiume Ticino, che avrebbe poi coinvolto anche una Mercedes.

Purtroppo l’auto su cui viaggiava la vittima ha preso fuoco nel giro di poco tempo. Fiamme che non hanno concesso al ragazzo di trarre in salvo la propria vita, nonostante il pronto intervento dei soccorsi. Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che una volta giunti hanno immediatamente provveduto a procedere nei rilievi del caso, al fine di delineare un quadro più esaustivo sulla dinamica del sinistro che ha strappato via per sempre la vita del giovane ragazzo.

Circa le due persone ferite, si apprende che una di queste sarebbe stata trasportata in ospedale in codice giallo mentre l’altra in codice verde. Correva il 20 dicembre 2022 quando un altro ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita nella notte a Caselle Torinese. Il giovane si trovava a bordo di una Ford Ka in compagni di altri 3 amici quando è avvenuta la tragedia. L’auto si è schiantata violentemente contro il muro di un’azienda all’angolo tra via alle Fabbriche e via Bona e dopo l’impatto il mezzo ha anche preso fuoco. Purtroppo il 18enne è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo del mezzo inghiottito dalla fiamme.