Tragedia a Procida, un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere precipitato da un balcone in via San Rocco 13. Ancora da chiarire la causa. A dare l’allarme alcuni passanti. I soccorsi sono arrivati poco dopo, il giovane è stato portato all’ospedale di Pozzuoli ma non ce l’ha fatta: è morto poco dopo. La salma del 23enne è stata trasferita al Policlinico di Napoli per l’esame autoptico. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire ciò che è accaduto.

Al momento, l’ipotesi del suicidio non sembra essere presa in considerazione dagli inquirenti. La vittima è Mustafa Kaya, un giovanissimo chef turco da anni ben inserito sull’isola di Procida. Secondo alcune testimonianze pare che il giovane provava a passare del cibo a degli amici che abitano nel palazzo accanto al suo ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo.





Procida, 23enne precipita dal terzo piano e muore

