“Ho forte mal di testa”. Emorragia cerebrale improvvisa a scuola, ragazzina muore a 12 anni

Aveva appena 12 anni la ragazzina che è morta all’ospedale Meyer di Firenze. La sua storia aveva fatto discutere e pensare. La giovane, era una giovane studentessa ed era a scuola quando venerdì si è accasciata e non si è più ripresa. La 12enne, di origine cinese, frequentava la terza media di una scuola di Prato. L’emergenza è scattata immediatamente, appena la giovane si è sentito male ed è svenuta.

Erano circa le nove del mattino di venerdì 17 dicembre e ragazzina stava conversando con alcune sue compagne di classe nella palestra della scuola, a sedere, mentre l’ora di educazione fisica stava per cominciare. Tutto d’un tratto la giovane studentessa ha detto: “Ho un forte mal di testa”, e pochi istanti dopo ha perso i sensi. Proprio il professore, in collegamento telefonico con la centrale di primo soccorso in attesa dell’ambulanza, le avrebbe effettuato le primissime manovre di rianimazione.

Ragazzina di 12 anni sviene a scuola: morta

Il medico del 118 intervenuto pochi minuti dopo la chiamata della scuola si sarebbe subito reso conto della gravità delle condizioni della ragazzina, che è stata subito trasportata con un elicottero – atterrato in un parcheggio nei pressi della scuola – all’ospedale pediatrico fiorentino. dove è stata ricoverata d’urgenza nel reparto di rianimazione.





La ragazzina è stata immediatamente portata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, dove è morta dopo tre giorni di ricovero. Purtroppo su di lei non è stato effettuato alcun intervento chirurgico, secondo quanto appreso: troppo grave e profonda l’entità della perdita di sangue, e troppo delicata la sua condizione.

Da quel poco che sia, la causa del decesso sarebbe imputabile a un’emorragia cerebrale improvvisa. La ragazzina è stata dichiarata morta attorno alle 20 del 20 dicembre 2021. Una morta devastante per l’intera comunità di Prato e soprattutto per la sua famiglia che per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione.