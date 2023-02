Ritrovamento choc nei pressi dell’Università. La drammatica vicenda è avvenuta vicino allo Iulm di Milano. Il corpo privo di vita di una ragazza di 25 anni è stato trovato dal custode poco prima dell’inizio delle attività. Aperto il fascicolo di indagine sul caso.

Ragazza di 25 anni trovata senza vita. A rinvenire il cadavere della giovane è stato il custode poco prima che iniziassero le attività universatarie intonro alle 6.45. Sul cadavere, stando alle prime informazioni pervenute, non esisterebbero segni evidenti di violenza. La 25enne è stata ritrovata con addosso i vestiti e con una sciarpa attorno al collo e con l’altro capo appeso a una porta, in una sorta di impiccaggione, come riporta il sito dell’Ansa.

Leggi anche: “Purtroppo è il corpo di Adriana”. Epilogo choc sulla 15enne scomparsa: l’hanno trovata morta





Ragazza di 25 anni trovata senza vita. È giallo all’Università

Non appena lanciato l’allarme, sul posto in via Carlo Bo, sede dello Iulm, i soccorsi del 118, il Radiomobile, la Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri. Stando alle prime informazioni, il cadavere è stato rinvenuto in un bagno nell’edificio 5, che sporge su via Santander, “un palazzo rosso di cinque piani dove si accede anche al Giardino Iulm, al residence e al caffè letterario”, si legge sull’ANSA.

Nessuna pista di indagine esclusa, anche se gli indizi farebbero pensare a un gesto estremo volontario. Non è ancora escluso un “evento violento”. La ragazza non aveva addosso documenti e per questo non è stata ancora identificata. Vicino al ritrovamento del cadavere nessun biglietto o messaggio in cui la giovane possa aver scritto le motivazioni di un eventuale gesto estremo.

Gli inquirenti procederanno a investigare sulla vita della ragazza per poter risalire alle cause e alle dinamiche che hanno condotto al decesso. Si resta in attesa di ricevere aggiornamenti. Al contempo nella stessa giornata si apprende il tragico ritrovamento del cadavere di una 15enne, Adriana Davidson, scomparsa nel nulla dopo la scuola nel paese di Ann Arbor, in Michigan.