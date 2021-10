Raffaella Danese era scomparsa lo scorso 4 ottobre a Castellanza, in provincia di Varese. Ora, dopo qualche giorno dalla denuncia, arriva il terribile esito dalle forze dell’ordine. Il corpo senza vita di Raffaella è stato trovato proprio a Castellanza. Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, il cadavere della donna era nelle vicinanze della sua automobile. Subito le forze dell’ordine avevano rintracciato la macchina, parcheggiata a pochi metri dal fiume Olona. Di Raffaella Danese, però, nessuna traccia fino ad ora.

Le ricerche aeree e da parte dei sommozzatori non avevano dato alcun risultato e invece nelle ultime ore è arrivata la svolta, anticipata dalla notizia di sospensione delle attività dei vigili del fuoco nel territorio di Milano. Questo il comunicato diffuso oggi: “Ricerca donna 47 anni, iniziata da Castellanza (VA) nel fiume Olona il 4 ottobre oggi sospesa nel territorio di Milano dopo ulteriore ricognizione aerea svolta da Drago 66 del reparto volo VVF Torino Caselle unitamente ad attività di ricerca subacquea dei SMZT VF di Milano”.

Raffaella Danese era impiegata in un’azienda tessile nel Comasco, ad Appiano Gentile. C’è da dire che quando è scomparsa, la donna aveva con sé un borsone di lavoro di colore nero e alcuni documenti. Non aveva con sé, invece, il cellulare. Ancora non sono chiare né le cause della morte né il punto preciso il cui è stato ritrovato il corpo senza vita della donna.





Nelle prossime ore saranno sicuramente diffusi elementi per ricostruire le ultime ore di Raffaella Danese e i motivi del suo decesso. Come qualcuno ricorderà, il caso era stato trattato anche nel corso della trasmissione di Rai Tre ‘Chi l’ha visto?’. Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati i famigliari della donna, marito e figli, preoccupati dal suo mancato ritorno a casa dopo il lavoro.

Cosa è successo quindi a Raffaella Danese? Si è intenzionalmente buttata nel fiume, oppure per qualche terribile casualità ci è finita dentro contro la sua volontà? Nessuno ancora lo sa con certezza. Seguiranno senza dubbio aggiornamenti sul caso.