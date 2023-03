Una tragedia ha sconvolto nelle scorse ore una città intera. Raffaele Lioce è stato trovato morto, a tre mesi dalla sua scomparsa. Nessuno riusciva più a rintracciarlo e allora erano state avvisate le forze dell’ordine, che avevano avviato le indagini. Erano stati i vicini di casa della vittima a lanciare l’allarme e nella giornata di venerdì 17 marzo c’è stato l’epilogo peggiore. Inizialmente si pensava che lui avesse abbandonato l’appartamento, invece la scoperta più agghiacciante è emersa davanti agli occhi di tutti.

Il povero Raffaele Lioce è morto all’interno della sua abitazione, che era stata presa da assalto anche dai topi. Del caso riguardante la sua sparizione se n’era occupato anche il noto programma Rai Chi l’ha visto?. Infatti, aggiornamenti importanti sono arrivati proprio dai giornalisti della trasmissione presentata da Federica Sciarelli. Non si sapeva più nulla di lui dal dicembre 2022. Purtroppo dentro il suo appartamento era stato ritrovato di tutto e non è stato facile individuare la sua salma.

Raffaele Lioce trovato morto in casa

La vittima Raffaele Lioce, morto a 80 anni, era un accumulatore seriale e infatti nella sua casa c’era una quantità industriale di rifiuti di ogni genere. Mentre si stava procedendo a sgomberare la sua abitazione situata a Foggia, è stato ritrovato il corpo. In tanti pensavano che fosse andato via, infatti la sua porta era rimasta aperta. Invece lui non se n’era mai andato di lì e soltanto adesso si è finalmente giunti alla conclusione della terribile vicenda, seguita costantemente da Chi l’ha visto?, che sperava in un esito diverso.

Come scritto sui social dalla pagina di Chi l’ha visto?, l’ex dipendente di Poste Italiane è stato trovato senza vita “sotto il letto coperto di masserizie“. Rattristati ovviamente anche i condomini del suo palazzo, che non si aspettavano che fosse deceduto lì dentro. Era stata l’amministrazione comunale a chiedere lo sgombero dell’abitazione e le forze dell’ordine si sono trovati di fronte a quella scoperta. Lui aveva due personalità, come rivelato dall’amica Titti. Infatti, conduceva una vita normale ma era anche ricoperto dai rifiuti.

L’amica aveva dichiarato: “L’immondizia era tutto il suo mondo e nella sua mente regalare i suoi rifiuti era un gesto di vero cuore”. Non ci sono informazioni su cosa sia successo a Raffaele, infatti le cause della morte saranno presumibilmente rese note dall’autopsia.